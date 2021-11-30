Этот японский фотограф раскрывает яркую харизму уличных котов (фото)

Подборка курьезных фото

Коты – удивительные существа, с которыми сложно соревноваться в очаровательности. И это касается не только породистых домашних питомцев, которые окружены заботой хозяев, но и уличных бродяг. Уличные коты обладают особой харизматичностью, они настоящие хулиганы.

Вы только посмотрите на работы японского фотографа Масаюки Оки, который снимает котов так, что никто не останется равнодушным!

Ранее «Скотч» сообщал, что в Италии гинеколог предлагал пациенткам «исцеляющий секс».

Гинеколог утверждал, что, поскольку он вакцинировался от ВПЧ, благодаря сексу с ним женщина получит необходимый иммунитет от вируса. Возмущенная странным предложением доктора итальянка попросила помощи у сотрудников телевидения, и они начали расследование: одна из журналисток притворилась пациенткой и пришла на прием к Миниелло.

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