Эти зверята только родились, а уже готовы покорять сердечки людей (фото)

Подборка фотографий зверят, которые только недавно родились

Кажется, любое животное на планете несет в себе огромный заряд мимимишности, а уж детеныши оказываются даже в десятки раз милее взрослых особей. Ведь весь этот объем очаровательности оказывается распределен по куда меньшей массе тела.

Именно поэтому щеночки, котята и козлята поражают в самое сердечко всех окружающих в радиусе пары метров. И перед их глазками, хвостиками и ушками не устоит даже самый черствый человек!

Ранее «Скотч» сообщал, что экс-супруг Ани Лорак засветил свою новую пассию (фото).

Пара вместе посетила свадьбу друзей во Львове. Соответствующие фото и видео мужчина запостил в своих Instagram-stories. Так, счастливые влюбленные улыбаясь позировали на камеру.

Заметим, 31 января в 2019 году певица Ани Лорак официально развелась с Муратом. Поводом для такого решения звезды стали многочисленные измены мужа.