  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус
    Курьез

    Эти зверята только родились, а уже готовы покорять сердечки людей (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Эти зверята только родились, а уже готовы покорять сердечки людей (фото)

    Подборка фотографий зверят, которые только недавно родились

    Кажется, любое животное на планете несет в себе огромный заряд мимимишности, а уж детеныши оказываются даже в десятки раз милее взрослых особей. Ведь весь этот объем очаровательности оказывается распределен по куда меньшей массе тела.

    Именно поэтому щеночки, котята и козлята поражают в самое сердечко всех окружающих в радиусе пары метров. И перед их глазками, хвостиками и ушками не устоит даже самый черствый человек!

    1 з 18
    на весь екран згорнути
    Эти зверята только родились, а уже готовы покорять сердечки людей (фото)
    Эти зверята только родились, а уже готовы покорять сердечки людей (фото)
    Эти зверята только родились, а уже готовы покорять сердечки людей (фото)
    Эти зверята только родились, а уже готовы покорять сердечки людей (фото)
    Эти зверята только родились, а уже готовы покорять сердечки людей (фото)
    Эти зверята только родились, а уже готовы покорять сердечки людей (фото)
    Эти зверята только родились, а уже готовы покорять сердечки людей (фото)
    Эти зверята только родились, а уже готовы покорять сердечки людей (фото)
    Эти зверята только родились, а уже готовы покорять сердечки людей (фото)
    Эти зверята только родились, а уже готовы покорять сердечки людей (фото)
    Эти зверята только родились, а уже готовы покорять сердечки людей (фото)
    Эти зверята только родились, а уже готовы покорять сердечки людей (фото)
    Эти зверята только родились, а уже готовы покорять сердечки людей (фото)
    Эти зверята только родились, а уже готовы покорять сердечки людей (фото)
    Эти зверята только родились, а уже готовы покорять сердечки людей (фото)
    Эти зверята только родились, а уже готовы покорять сердечки людей (фото)
    Эти зверята только родились, а уже готовы покорять сердечки людей (фото)

    Ранее «Скотч» сообщал, что экс-супруг Ани Лорак засветил свою новую пассию (фото).

    Пара вместе посетила свадьбу друзей во Львове. Соответствующие фото и видео мужчина запостил в своих Instagram-stories. Так, счастливые влюбленные улыбаясь позировали на камеру.

    Заметим, 31 января в 2019 году певица Ани Лорак официально развелась с Муратом. Поводом для такого решения звезды стали многочисленные измены мужа.

    Читайте также: Когда завел питомца и вскоре лишился личного пространства. Подборка курьезных фото
    Теги: шутки курьез животные
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Эти зверята только родились, а уже готовы покорять сердечки людей (фото)