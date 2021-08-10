Дружбе этих котов и собак можно поучиться. Курьезные фото

15 трепетных доказательств того, что коты и собаки умеют дружить

Представления людей об отношениях собак и котов весьма стереотипны. Мы с вами привыкли думать, что эти питомцы ни за что не смогут ужиться в одном доме, и даже выражение «как кошка с собакой» говорит нам о большой взаимной неприязни этих пушистиков.

Но наша сегодняшняя подборка собрана именно для того, чтобы наглядно показать, что эти хвостатые могут быть верными друзьями не только для человека, но и друг для друга!

«Завороженно смотрят «Тайную жизнь домашних животных»», «У Эдди и Элси крепкие узы в прямом смысле этого слова», «Взяли домой двух котят, и наш пес отлично с ними поладил», «Между этими двумя настоящая любовь», «В отношениях котиков и собак есть место дружбе, любви, заботе и привязанности. И наблюдать за этим — одно удовольствие», - комментируют фото пользователи сети.

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