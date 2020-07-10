Фото очаровательного ежа, который путешествует по миру и завоевывает людские сердца
Херби– очаровательный ежик, который завоевал сердечки пользователей Инстаграма
Колючий красавец очень дружелюбен и на снимках нередко появляется в компании других животных
Херби– очаровательный ежик, который завоевал сердечки пользователей Инстаграма. Аккаунт набрал уже 1,5 миллиона подписчиков, и цифра постоянно растет. Херби вместе с хозяйкой путешествует по миру и фотографируется в красивых местах, показывая свою жизнерадостную моську.
Талита Гирнус оставила страничку своего предыдущего колючего питомца и в его память сохранила ник «mr.pokee». Теперь дело славного мистера Поки успешно продолжает Херби. Колючий красавец очень дружелюбен и на снимках нередко появляется в компании других животных. Предлагаем вам взглянуть на восхитительного ежика и его друзей!
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