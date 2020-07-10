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    Курьез

    Фото очаровательного ежа, который путешествует по миру и завоевывает людские сердца

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    Херби&ndash; очаровательный ежик, который завоевал сердечки пользователей Инстаграма - Фото очаровательного ежа, который путешествует по миру и завоевывает людские сердца
    Херби– очаровательный ежик, который завоевал сердечки пользователей Инстаграма

    Колючий красавец очень дружелюбен и на снимках нередко появляется в компании других животных

    Херби– очаровательный ежик, который завоевал сердечки пользователей Инстаграма. Аккаунт набрал уже 1,5 миллиона подписчиков, и цифра постоянно растет. Херби вместе с хозяйкой путешествует по миру и фотографируется в красивых местах, показывая свою жизнерадостную моську.

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    Фото очаровательного ежа, который путешествует по миру и завоевывает людские сердца
    Фото очаровательного ежа, который путешествует по миру и завоевывает людские сердца
    Фото очаровательного ежа, который путешествует по миру и завоевывает людские сердца
    Фото очаровательного ежа, который путешествует по миру и завоевывает людские сердца
    Фото очаровательного ежа, который путешествует по миру и завоевывает людские сердца
    Фото очаровательного ежа, который путешествует по миру и завоевывает людские сердца
    Фото очаровательного ежа, который путешествует по миру и завоевывает людские сердца
    Фото очаровательного ежа, который путешествует по миру и завоевывает людские сердца
    Фото очаровательного ежа, который путешествует по миру и завоевывает людские сердца
    Фото очаровательного ежа, который путешествует по миру и завоевывает людские сердца
    Фото очаровательного ежа, который путешествует по миру и завоевывает людские сердца
    Фото очаровательного ежа, который путешествует по миру и завоевывает людские сердца
    Фото очаровательного ежа, который путешествует по миру и завоевывает людские сердца
    Фото очаровательного ежа, который путешествует по миру и завоевывает людские сердца
    Фото очаровательного ежа, который путешествует по миру и завоевывает людские сердца
    Фото очаровательного ежа, который путешествует по миру и завоевывает людские сердца
    Фото очаровательного ежа, который путешествует по миру и завоевывает людские сердца
    Фото очаровательного ежа, который путешествует по миру и завоевывает людские сердца
    Фото очаровательного ежа, который путешествует по миру и завоевывает людские сердца
    Фото очаровательного ежа, который путешествует по миру и завоевывает людские сердца

    Талита Гирнус оставила страничку своего предыдущего колючего питомца и в его память сохранила ник «mr.pokee». Теперь дело славного мистера Поки успешно продолжает Херби. Колючий красавец очень дружелюбен и на снимках нередко появляется в компании других животных. Предлагаем вам взглянуть на восхитительного ежика и его друзей!

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    в мире животных фотография шутки курьез животные
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