Фото очаровательного ежа, который путешествует по миру и завоевывает людские сердца



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Херби– очаровательный ежик, который завоевал сердечки пользователей Инстаграма

Колючий красавец очень дружелюбен и на снимках нередко появляется в компании других животных

Херби– очаровательный ежик, который завоевал сердечки пользователей Инстаграма. Аккаунт набрал уже 1,5 миллиона подписчиков, и цифра постоянно растет. Херби вместе с хозяйкой путешествует по миру и фотографируется в красивых местах, показывая свою жизнерадостную моську.

Талита Гирнус оставила страничку своего предыдущего колючего питомца и в его память сохранила ник «mr.pokee». Теперь дело славного мистера Поки успешно продолжает Херби. Колючий красавец очень дружелюбен и на снимках нередко появляется в компании других животных. Предлагаем вам взглянуть на восхитительного ежика и его друзей!