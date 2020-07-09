Фото смешных и наглых животных, которых застали врасплох



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Собрали для вас самые смешные фотографии зверей, которых застали в самый неожиданный момент

Без кота и жизнь не та. Так же, как без собаки и других животных, которые своими веселыми выходками украшают нашу жизнь. Порой стоит только отвернуться на секунду, как ваш любимый питомец уже что-нибудь да учудил. Собрали для вас самые смешные фотографии зверей, которых застали в самый неожиданный момент.

«Мой кот иногда меня пугает», «У моей собаки стоит поучиться выглядеть непринужденно в любой ситуации», «Похоже, я прервал важное совещание», «Тот момент, когда собака поняла, что ее застукали на месте преступления», «Ночной воришка», «Ни разу не смог нормально сфотографировать эту троицу», «Любви все животные покорны», - комментирую фото пользователи сети.

Ранее мы писали о коте, который воровал чужие трусы и едва не стал причиной развода семейной пары.

Хозяева котика-клептомана сразу помирились и обошли всех соседей, чтобы предупредить о пушистом воришке их личных вещей. К счастью, жители отнеслись к проблеме со смехом и пониманием.

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