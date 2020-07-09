Дизайнерские провалы, которые появились вопреки здравому смыслу (фото)



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Подобрали самые глупые, нелепые и абсурдные дизайнерские решения, которые сложно объяснить

Порой от крутого дизайна невозможно отвести глаз, однако бывает и наоборот, ведь далеко не все идеи в жизни выглядят столь же гениально, как в головах креативщиков.

В этой подборке мы показываем самые глупые, нелепые и абсурдные дизайнерские решения, которые сложно объяснить.

«Дверь в никуда», «Туалет для общительных и раскованных?», «Теперь ждите его в кошмарах», «Ну подумаешь, не рассчитал чуток», «Очень странные нунчаки, к которым прикасаться не хочется», «Матч захватывающий. Глаз, так сказать, не отвести», «Боимся представить, сколько там может собраться микробов», - комментируют фото пользователи сети.

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