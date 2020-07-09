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    Курьез

    Дизайнерские провалы, которые появились вопреки здравому смыслу (фото)

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    Дизайнерские провалы, которые появились вопреки здравому смыслу (фото)

    Подобрали самые глупые, нелепые и абсурдные дизайнерские решения, которые сложно объяснить

    Порой от крутого дизайна невозможно отвести глаз, однако бывает и наоборот, ведь далеко не все идеи в жизни выглядят столь же гениально, как в головах креативщиков.

    В этой подборке мы показываем самые глупые, нелепые и абсурдные дизайнерские решения, которые сложно объяснить.

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    Дизайнерские провалы, которые появились вопреки здравому смыслу (фото)
    Дизайнерские провалы, которые появились вопреки здравому смыслу (фото)
    Дизайнерские провалы, которые появились вопреки здравому смыслу (фото)
    Дизайнерские провалы, которые появились вопреки здравому смыслу (фото)
    Дизайнерские провалы, которые появились вопреки здравому смыслу (фото)
    Дизайнерские провалы, которые появились вопреки здравому смыслу (фото)
    Дизайнерские провалы, которые появились вопреки здравому смыслу (фото)
    Дизайнерские провалы, которые появились вопреки здравому смыслу (фото)
    Дизайнерские провалы, которые появились вопреки здравому смыслу (фото)
    Дизайнерские провалы, которые появились вопреки здравому смыслу (фото)
    Дизайнерские провалы, которые появились вопреки здравому смыслу (фото)
    Дизайнерские провалы, которые появились вопреки здравому смыслу (фото)

    «Дверь в никуда», «Туалет для общительных и раскованных?», «Теперь ждите его в кошмарах», «Ну подумаешь, не рассчитал чуток», «Очень странные нунчаки, к которым прикасаться не хочется», «Матч захватывающий. Глаз, так сказать, не отвести», «Боимся представить, сколько там может собраться микробов», - комментируют фото пользователи сети.

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