Глядя на эти странные блюда можно только удивиться фантазии поваров (фото)

Подборка курьезных фото

Как известно, о вкусах не спорят. Кто-то любит лук с чесноком вперемешку, да побольше, а кто-то обожает сало с мандаринами. Дело вкуса, как говорится. Но иной раз сталкиваешься с такими блюдами, такими необычными сочетаниями продуктов, такой неординарной подачей, что не открыть рот от удивления просто не получается.

Иной раз сомневаешься, что это вообще можно есть. И все равно найдется кто-то, кто будет уплетать это за обе щеки, а потом еще и добавки попросит.

«Бургеры уже давно стали супер популярными в каждом городе, но зачем же из подавать в бокалах?», «Добавлять в бургер печенье Орео – это тоже на весьма редкого любителя», «К такому бутерброду они не были готовы», «Один из членов моей семьи обожает это», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее блогерша Стужук в бикини похвасталась ягодицами и призналась, что больше ничего не умеет.

На кадрах 26-летняя Соня позирует на пляже в желтом бикини. Она показала пышные ягодицы с пикантного ракурса.

«По старой доброй традиции. Просто больше ничего не умею, кроме как жопу фоткать и греть! Сорян. Вульгарно или эстетично?» – прокомментировала снимок Стужук.