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    Глядя на эти странные блюда можно только удивиться фантазии поваров (фото)

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    Глядя на эти странные блюда можно только удивиться фантазии поваров (фото)

    Подборка курьезных фото

    Как известно, о вкусах не спорят. Кто-то любит лук с чесноком вперемешку, да побольше, а кто-то обожает сало с мандаринами. Дело вкуса, как говорится. Но иной раз сталкиваешься с такими блюдами, такими необычными сочетаниями продуктов, такой неординарной подачей, что не открыть рот от удивления просто не получается.

    Иной раз сомневаешься, что это вообще можно есть. И все равно найдется кто-то, кто будет уплетать это за обе щеки, а потом еще и добавки попросит.

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    Глядя на эти странные блюда можно только удивиться фантазии поваров (фото)
    Глядя на эти странные блюда можно только удивиться фантазии поваров (фото)
    Глядя на эти странные блюда можно только удивиться фантазии поваров (фото)
    Глядя на эти странные блюда можно только удивиться фантазии поваров (фото)
    Глядя на эти странные блюда можно только удивиться фантазии поваров (фото)
    Глядя на эти странные блюда можно только удивиться фантазии поваров (фото)
    Глядя на эти странные блюда можно только удивиться фантазии поваров (фото)
    Глядя на эти странные блюда можно только удивиться фантазии поваров (фото)
    Глядя на эти странные блюда можно только удивиться фантазии поваров (фото)
    Глядя на эти странные блюда можно только удивиться фантазии поваров (фото)
    Глядя на эти странные блюда можно только удивиться фантазии поваров (фото)
    Глядя на эти странные блюда можно только удивиться фантазии поваров (фото)
    Глядя на эти странные блюда можно только удивиться фантазии поваров (фото)
    Глядя на эти странные блюда можно только удивиться фантазии поваров (фото)

    «Бургеры уже давно стали супер популярными в каждом городе, но зачем же из подавать в бокалах?», «Добавлять в бургер печенье Орео – это тоже на весьма редкого любителя», «К такому бутерброду они не были готовы», «Один из членов моей семьи обожает это», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее блогерша Стужук в бикини похвасталась ягодицами и призналась, что больше ничего не умеет.

    На кадрах 26-летняя Соня позирует на пляже в желтом бикини. Она показала пышные ягодицы с пикантного ракурса.

    «По старой доброй традиции. Просто больше ничего не умею, кроме как жопу фоткать и греть! Сорян. Вульгарно или эстетично?» – прокомментировала снимок Стужук.

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    Теги: шутки курьез
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    Глядя на эти странные блюда можно только удивиться фантазии поваров (фото)