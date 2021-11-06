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    «Игра в кальмара» курильщика. В «ДНР» создали уродливую копию куклы-убийцы

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    Как известно, в одной из серий &laquo;Игры в кальмара&raquo; участники жестокого шоу на выживание проходили испытания с гигантской куклой. - «Игра в кальмара» курильщика. В «ДНР» создали уродливую копию куклы-убийцы

    Как известно, в одной из серий «Игры в кальмара» участники жестокого шоу на выживание проходили испытания с гигантской куклой.

    Фото: скриншот с видео Игрушка имеет рост 290 сантиметров, ее изготовили рекламщики

    Во временно оккупированном Донецке была создана копия огромной куклы из южнокорейского сериала «Игра в кальмара». Видео с игрушкой распространило в своем Инстаграме рекламное агентство «Продвижение».

    «Имя заказчика пока не разглашаем, но вскоре вам все станет известно», – написали в агентстве.

    Отмечается также, что гигантская игрушка имеет рост 290 сантиметров.

    «У нас уже 7 лет идет игра в кальмара», – иронически пишут под постом о кукле местные жители.

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    Публикация от РА ПродвижениеДНР (@advdnr)

    Как известно, в одной из серий «Игры в кальмара» участники жестокого шоу на выживание проходили испытания с гигантской куклой. Им нужно было добежать до финишной линии, пока та считала от 1 до 5, повернувшись спиной к ним. Но как только она затихала и оборачивалась, участники должны были замирать, поскольку ее глаза-камеры замечали любое движение. Кто не соблюдал правила игры – того сразу жестоко убивали.

    Ранее «Скотч» сообщал, что «Мисс Украина Вселенная-2021» Анна Неплях попала в серьезное ДТП и признала свою вину.

    Модель заключила, что после победы в конкурсе «очень спешила жить». А эта авария – признак того, что нужно притормозить.

    В ДТП никто не пострадал. Впрочем, автомобиль звезды нуждается в ремонте.

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    Теги: шутки курьез
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    «Игра в кальмара» курильщика. В «ДНР» создали уродливую копию куклы-убийцы