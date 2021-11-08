Уже не Илон Маск. Основатель Tesla сменил имя

Причину решения бизнесмен пока не раскрыл

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск сменил имя в Twitter. Теперь он зовется в соцсети Lorde Edge.

«Местом жительства» он выбрал локацию под названием Tröllheim. Причину такого шага он пока не раскрыл.

twitter.com/elonmusk

8 ноября сообщалось, что подписчики Маска проголосовали и посоветовали миллиардеру продать десять процентов акций Tesla. В частности, за продажу ценных бумаг высказались 57,9 процентов респондентов, против – 42,1 процента. В общей сложности в голосовании приняли участие свыше 3,5 миллионов человек. Сам миллиардер заявил, что продажа акций является единственным способом заплатить налоги.

Ранее блогерша Стужук в бикини похвасталась ягодицами и призналась, что больше ничего не умеет.

На кадрах 26-летняя Соня позирует на пляже в желтом бикини. Она показала пышные ягодицы с пикантного ракурса.

«По старой доброй традиции. Просто больше ничего не умею, кроме как жопу фоткать и греть! Сорян. Вульгарно или эстетично?» – прокомментировала снимок Стужук.