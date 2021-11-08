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    Уже не Илон Маск. Основатель Tesla сменил имя

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    Илон Маск - Уже не Илон Маск. Основатель Tesla сменил имя
    Илон Маск

    Причину решения бизнесмен пока не раскрыл

    Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск сменил имя в Twitter. Теперь он зовется в соцсети Lorde Edge.

    «Местом жительства» он выбрал локацию под названием Tröllheim. Причину такого шага он пока не раскрыл.

    twitter.com/elonmusk
    twitter.com/elonmusk

    8 ноября сообщалось, что подписчики Маска проголосовали и посоветовали миллиардеру продать десять процентов акций Tesla. В частности, за продажу ценных бумаг высказались 57,9 процентов респондентов, против – 42,1 процента. В общей сложности в голосовании приняли участие свыше 3,5 миллионов человек. Сам миллиардер заявил, что продажа акций является единственным способом заплатить налоги.

    Ранее блогерша Стужук в бикини похвасталась ягодицами и призналась, что больше ничего не умеет.

    На кадрах 26-летняя Соня позирует на пляже в желтом бикини. Она показала пышные ягодицы с пикантного ракурса.

    «По старой доброй традиции. Просто больше ничего не умею, кроме как жопу фоткать и греть! Сорян. Вульгарно или эстетично?» – прокомментировала снимок Стужук.

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    Теги: знаменитости Илон Маск курьез
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    Уже не Илон Маск. Основатель Tesla сменил имя