Эти домашние проказники могут повеселить, даже не просыпаясь (фото)

Подборка курьезных фото

Истинный талант виден во всем, и проявляется даже тогда, когда его носитель ничего особого не делает. А то и вовсе спит, сладко сопит без задних лап. Особенно это заметно, если талант – смешить окружающих. Оказывается, для столь непростого и ответственного дела не так-то много и надо.

Просто быть самим собой, пушистым шкодником и любимцем семьи. Даже во сне они продолжают чудачить, а хозяева только и рады, потому что считай что бесплатное комедийное шоу.

«Бегал-играл в парке три часа подряд. Вернулись домой, и уснул там, где упал», «И сразу вспомнились фрески Древнего Египта – так вот с кого этих фараонов рисовали!», «Этот балбес всегда так сладко спит, что всем остальным завидно», «В рот мне лапы в буквальном исполнении», «Как? Как вообще можно спать в такой позе?», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее блогерша Стужук в бикини похвасталась ягодицами и призналась, что больше ничего не умеет.

На кадрах 26-летняя Соня позирует на пляже в желтом бикини. Она показала пышные ягодицы с пикантного ракурса.

«По старой доброй традиции. Просто больше ничего не умею, кроме как жопу фоткать и греть! Сорян. Вульгарно или эстетично?» – прокомментировала снимок Стужук.