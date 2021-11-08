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    Курьез

    Эти домашние проказники могут повеселить, даже не просыпаясь (фото)

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    Эти домашние проказники могут повеселить, даже не просыпаясь (фото)

    Подборка курьезных фото

    Истинный талант виден во всем, и проявляется даже тогда, когда его носитель ничего особого не делает. А то и вовсе спит, сладко сопит без задних лап. Особенно это заметно, если талант – смешить окружающих. Оказывается, для столь непростого и ответственного дела не так-то много и надо.

    Просто быть самим собой, пушистым шкодником и любимцем семьи. Даже во сне они продолжают чудачить, а хозяева только и рады, потому что считай что бесплатное комедийное шоу.

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    Эти домашние проказники могут повеселить, даже не просыпаясь (фото)
    Эти домашние проказники могут повеселить, даже не просыпаясь (фото)
    Эти домашние проказники могут повеселить, даже не просыпаясь (фото)
    Эти домашние проказники могут повеселить, даже не просыпаясь (фото)
    Эти домашние проказники могут повеселить, даже не просыпаясь (фото)
    Эти домашние проказники могут повеселить, даже не просыпаясь (фото)
    Эти домашние проказники могут повеселить, даже не просыпаясь (фото)
    Эти домашние проказники могут повеселить, даже не просыпаясь (фото)
    Эти домашние проказники могут повеселить, даже не просыпаясь (фото)
    Эти домашние проказники могут повеселить, даже не просыпаясь (фото)
    Эти домашние проказники могут повеселить, даже не просыпаясь (фото)
    Эти домашние проказники могут повеселить, даже не просыпаясь (фото)
    Эти домашние проказники могут повеселить, даже не просыпаясь (фото)
    Эти домашние проказники могут повеселить, даже не просыпаясь (фото)
    Эти домашние проказники могут повеселить, даже не просыпаясь (фото)
    Эти домашние проказники могут повеселить, даже не просыпаясь (фото)

    «Бегал-играл в парке три часа подряд. Вернулись домой, и уснул там, где упал», «И сразу вспомнились фрески Древнего Египта – так вот с кого этих фараонов рисовали!», «Этот балбес всегда так сладко спит, что всем остальным завидно», «В рот мне лапы в буквальном исполнении», «Как? Как вообще можно спать в такой позе?», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее блогерша Стужук в бикини похвасталась ягодицами и призналась, что больше ничего не умеет.

    На кадрах 26-летняя Соня позирует на пляже в желтом бикини. Она показала пышные ягодицы с пикантного ракурса.

    «По старой доброй традиции. Просто больше ничего не умею, кроме как жопу фоткать и греть! Сорян. Вульгарно или эстетично?» – прокомментировала снимок Стужук.

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    Теги: шутки курьез животные
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    Эти домашние проказники могут повеселить, даже не просыпаясь (фото)