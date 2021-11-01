Хэллоуин-2021. Фото самых ярких нарядов звезд

Рэпер Lil Nas X на одну ночь стал Волан-де-Мортом

Самая страшная ночь года позади: в выходные отгремели хэллоуинские вечеринки по всему миру. В этом году многие решили не разгуливать в образах по красной дороже и остаться дома из соображений безопасности. Например, беременная Кайли Дженнер и ее мама решили провести праздник в семейном кругу. Кендалл Дженнер стала инопланетянкой, а ее старшая сестра Кортни вместе со своим новым женихом Трэвисом Баркером перевоплотились в героев фильма «Настоящая любовь».

Рэпер Lil Nas X, известный своим эпатажем и яркими выходками, в этот раз решил ворваться на праздник с криком «Авада кедавра» и на одну ночь стал Волан-де-Мортом. Жена Джастина Бибера Хейли выложила фотографии в образе Бритни Спирс из клипа Baby one more time. Некоторые и вовсе решили стать неодушевленными предметами или средствами гигиены, как, например, актриса Эми Шумер. Кэти Перри оказалась ближе всего к реальным трендам нашего времени и стала вакциной. Только от чего, певица не уточнила.

Ранее «Скотч» сообщал, чем Порошенко с ножом в руках занимался на Хэллоуин.

«Очередной грибной день в этом году не прошел зря. Три ведра опят – наш урожай только за сегодня. Это немного меньше, чем в прошлом. Но будет чем смаковать всю зиму», – подписал снимки Порошенко.