  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус
    Курьез

    Хэллоуин-2021. Фото самых ярких нарядов звезд

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Хэллоуин-2021. Фото самых ярких нарядов звезд

    Рэпер Lil Nas X на одну ночь стал Волан-де-Мортом

    Самая страшная ночь года позади: в выходные отгремели хэллоуинские вечеринки по всему миру. В этом году многие решили не разгуливать в образах по красной дороже и остаться дома из соображений безопасности. Например, беременная Кайли Дженнер и ее мама решили провести праздник в семейном кругу. Кендалл Дженнер стала инопланетянкой, а ее старшая сестра Кортни вместе со своим новым женихом Трэвисом Баркером перевоплотились в героев фильма «Настоящая любовь».

    1 з 20
    на весь екран згорнути
    Ариана Гранде
    The Weeknd
    Кьяра Ферраньи с семьей
    Кара Делевинь
    Лиззо
    Хэллоуин-2021. Фото самых ярких нарядов звезд
    Крис Хемсворт и Эльза Патаки
    Джису и Лиса из группы Blackpink
    Эми Шумер
    Хэллоуин-2021. Фото самых ярких нарядов звезд
    Гарри Стайлс
    Cardi B с дочерью Калчер
    Хейли Бибер
    Кэти Перри и Орландо Блум
    Хэллоуин-2021. Фото самых ярких нарядов звезд
    Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер
    Кендалл Дженнер
    Lil Nas X
    Крис и Кайли Дженнер

    Рэпер Lil Nas X, известный своим эпатажем и яркими выходками, в этот раз решил ворваться на праздник с криком «Авада кедавра» и на одну ночь стал Волан-де-Мортом. Жена Джастина Бибера Хейли выложила фотографии в образе Бритни Спирс из клипа Baby one more time. Некоторые и вовсе решили стать неодушевленными предметами или средствами гигиены, как, например, актриса Эми Шумер. Кэти Перри оказалась ближе всего к реальным трендам нашего времени и стала вакциной. Только от чего, певица не уточнила.

    Ранее «Скотч» сообщал, чем Порошенко с ножом в руках занимался на Хэллоуин.

    «Очередной грибной день в этом году не прошел зря. Три ведра опят – наш урожай только за сегодня. Это немного меньше, чем в прошлом. Но будет чем смаковать всю зиму», – подписал снимки Порошенко.

    Читайте также: Повалий призналась, что искала спасение в алкоголе (видео)
    Теги: мода и красота Хэллоуин как быть модным шутки курьез
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Хэллоуин-2021. Фото самых ярких нарядов звезд