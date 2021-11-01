  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    Как украинские звезды отметили Хэллоуин. Яркие фото

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Как украинские звезды отметили Хэллоуин. Яркие фото
    instagram.com/kot_jenya/

    Звезды порадовали поклонников яркими костюмами

    Звезды украинского шоу-бизнеса приняли участие в праздновании самого страшного события в году — Хэллоуина.

    Знаменитости подготовили тематические костюмы, но из-за пандемии коронавируса отмечают праздник дома.

    Александр Педан

    Шоумен опубликовал снимок с сыном Марком в домашней обстановке

    «Только сын ответственно подготовился к дресс-коду, а я включил фантазию и слепил с чего было? Взял немного у Леры черные тени и подчеркнул мешки под глазами после 10-дневных съемок», - написал в Инстаграме шоумен.

    instagram.com/pedanos/
    instagram.com/pedanos/

    Лилия Ребрик

    Знаменитая телеведущая показала снимки, на которых позирует с мужем и дочками с праздничными аксессуарами.

    «Я сама не страстный фанат, как говорится, «нечисти», но детям нравится: костюмы, грим, «страшно красивые вечеринки», шум-гам, так почему бы и нет? Лишний праздник, взрывные эмоции детям точно не помешают», - написала в своем Инстаграме телеведущая.

    instagram.com/liliia.rebrik/
    instagram.com/liliia.rebrik/


    Евгений Кот

    Судья «Україна має талант» вместе с женой Натальей Татаринцевой снялись в эффектной фотосессии к Хэллоуину.

    1 з 11
    на весь екран згорнути
    Как украинские звезды отметили Хэллоуин. Яркие фото
    Как украинские звезды отметили Хэллоуин. Яркие фото
    Как украинские звезды отметили Хэллоуин. Яркие фото
    Как украинские звезды отметили Хэллоуин. Яркие фото
    Как украинские звезды отметили Хэллоуин. Яркие фото
    Как украинские звезды отметили Хэллоуин. Яркие фото
    Как украинские звезды отметили Хэллоуин. Яркие фото
    Как украинские звезды отметили Хэллоуин. Яркие фото
    Как украинские звезды отметили Хэллоуин. Яркие фото
    Как украинские звезды отметили Хэллоуин. Яркие фото
    instagram.com/kot_jenya/

    Камалия

    Известная певица вместе с дочками устроила костюмированную вечеринку.

    «Кошелек или жизнь! Счастливого Хэллоуина!», - коротко подписала снимки певица.

    instagram.com/kamaliyaofficial/
    instagram.com/kamaliyaofficial/

    Эктор Хименес-Браво

    Знаменитый кулинар и ведущий программы «МастерШеф» выбрал костюм Чумного Доктора и рассказал, как проходит праздник в его родной Колумбии.

    «А в Колумбия — это неверотный костюм! На улице в это время миллионы разный костюм, макияж, бодиарт, все очень ярко и страшно! Это настоящий традиция и увлекательный процесс — выбирать свой образ, делать его правдоподобно», - написал известный кулинар.

    instagram.com/hectorjimenezbravo/
    instagram.com/hectorjimenezbravo/

    Ранее «Скотч» сообщал, чем Порошенко с ножом в руках занимался на Хэллоуин.

    «Очередной грибной день в этом году не прошел зря. Три ведра опят – наш урожай только за сегодня. Это немного меньше, чем в прошлом. Но будет чем смаковать всю зиму», – подписал снимки Порошенко.

    Читайте также: Повалий призналась, что искала спасение в алкоголе (видео)
    Теги: знаменитости Камалия Евгений Кот Хэллоуин певица
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Как украинские звезды отметили Хэллоуин. Яркие фото