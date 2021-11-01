Как украинские звезды отметили Хэллоуин. Яркие фото

Звезды порадовали поклонников яркими костюмами

Звезды украинского шоу-бизнеса приняли участие в праздновании самого страшного события в году — Хэллоуина.

Знаменитости подготовили тематические костюмы, но из-за пандемии коронавируса отмечают праздник дома.

Александр Педан

Шоумен опубликовал снимок с сыном Марком в домашней обстановке

«Только сын ответственно подготовился к дресс-коду, а я включил фантазию и слепил с чего было? Взял немного у Леры черные тени и подчеркнул мешки под глазами после 10-дневных съемок», - написал в Инстаграме шоумен.

instagram.com/pedanos/

Лилия Ребрик

Знаменитая телеведущая показала снимки, на которых позирует с мужем и дочками с праздничными аксессуарами.

«Я сама не страстный фанат, как говорится, «нечисти», но детям нравится: костюмы, грим, «страшно красивые вечеринки», шум-гам, так почему бы и нет? Лишний праздник, взрывные эмоции детям точно не помешают», - написала в своем Инстаграме телеведущая.

instagram.com/liliia.rebrik/



Евгений Кот

Судья «Україна має талант» вместе с женой Натальей Татаринцевой снялись в эффектной фотосессии к Хэллоуину.

Камалия

Известная певица вместе с дочками устроила костюмированную вечеринку.

«Кошелек или жизнь! Счастливого Хэллоуина!», - коротко подписала снимки певица.

instagram.com/kamaliyaofficial/

Эктор Хименес-Браво

Знаменитый кулинар и ведущий программы «МастерШеф» выбрал костюм Чумного Доктора и рассказал, как проходит праздник в его родной Колумбии.

«А в Колумбия — это неверотный костюм! На улице в это время миллионы разный костюм, макияж, бодиарт, все очень ярко и страшно! Это настоящий традиция и увлекательный процесс — выбирать свой образ, делать его правдоподобно», - написал известный кулинар.

instagram.com/hectorjimenezbravo/

Ранее «Скотч» сообщал, чем Порошенко с ножом в руках занимался на Хэллоуин.

«Очередной грибной день в этом году не прошел зря. Три ведра опят – наш урожай только за сегодня. Это немного меньше, чем в прошлом. Но будет чем смаковать всю зиму», – подписал снимки Порошенко.