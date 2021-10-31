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    Порошенко с ножом в руках показал, чем занимался на Хэллоуин (фото)

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    Осенний день для супругов Порошенко не прошел даром Фото: Петр Порошенко/Facebook - Порошенко с ножом в руках показал, чем занимался на Хэллоуин (фото)

    Осенний день для супругов Порошенко не прошел даром

    Фото: Петр Порошенко/Facebook

    Пятый президент насобирал три ведра опят

    Пятый президент Украины Петр Порошенко похвастался собранными дарами леса. На своей странице в Facebook он обнародовал фотографии, на которых с ножом в руке позирует у ведер с опятами.

    «Очередной грибной день в этом году не прошел зря. Три ведра опят – наш урожай только за сегодня. Это немного меньше, чем в прошлом. Но будет чем смаковать всю зиму», – подписал снимки Порошенко.

    Марина Порошенко также помогала мужу собирать грибы.\

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    Порошенко с ножом в руках показал, чем занимался на Хэллоуин (фото)
    Порошенко с ножом в руках показал, чем занимался на Хэллоуин (фото)

    В комментариях к публикации пользователи поздравляют супругов с тем, что они так удачно выбрались в лес, и просят фирменный Маринин рецепт маринованных опят.

    Ранее «Скотч» сообщал, что в Австралии появилась гигантская кукла-убийца из «Игры в кальмара».

    высота зловещей фигуры составляет 4,5 метра. Австралийские косплееры и поклонники картины режиссера Хвана Дона Хекка собираются у новой достопримечательности и делятся снимками в социальных сетях. По сюжету фильма, взгляд куклы-убийцы уничтожает любого, кто зашевелится.

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    Теги: Петр Порошенко грибы
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    Порошенко с ножом в руках показал, чем занимался на Хэллоуин (фото)