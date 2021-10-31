Порошенко с ножом в руках показал, чем занимался на Хэллоуин (фото)

Осенний день для супругов Порошенко не прошел даром

Пятый президент насобирал три ведра опят

Пятый президент Украины Петр Порошенко похвастался собранными дарами леса. На своей странице в Facebook он обнародовал фотографии, на которых с ножом в руке позирует у ведер с опятами.

«Очередной грибной день в этом году не прошел зря. Три ведра опят – наш урожай только за сегодня. Это немного меньше, чем в прошлом. Но будет чем смаковать всю зиму», – подписал снимки Порошенко.

Марина Порошенко также помогала мужу собирать грибы.\

В комментариях к публикации пользователи поздравляют супругов с тем, что они так удачно выбрались в лес, и просят фирменный Маринин рецепт маринованных опят.

Ранее «Скотч» сообщал, что в Австралии появилась гигантская кукла-убийца из «Игры в кальмара».

высота зловещей фигуры составляет 4,5 метра. Австралийские косплееры и поклонники картины режиссера Хвана Дона Хекка собираются у новой достопримечательности и делятся снимками в социальных сетях. По сюжету фильма, взгляд куклы-убийцы уничтожает любого, кто зашевелится.

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