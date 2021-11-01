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    Когда на фото попал самый неожиданный и эпичный момент

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    Когда на фото попал самый неожиданный и эпичный момент

    Неожиданность сделала фото куда смешнее и круче

    Для многих людей идеальной фотографией считается та, на которой все дружно смотрят в объектив и улыбаются. Но среди нас есть ценители более неординарных снимков, и для них сделать идеальное фото — значит поймать самый неожиданный и захватывающий момент!

    Да, такие кадры не всегда помещают в рамку и ставят на самом видном месте в доме, но они точно становятся хранителями уникальных и смешных моментов. Такие случаи мы и собрали в нашей сегодняшней подборке!

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    Когда на фото попал самый неожиданный и эпичный момент
    Когда на фото попал самый неожиданный и эпичный момент
    Когда на фото попал самый неожиданный и эпичный момент
    Когда на фото попал самый неожиданный и эпичный момент
    Когда на фото попал самый неожиданный и эпичный момент
    Когда на фото попал самый неожиданный и эпичный момент
    Когда на фото попал самый неожиданный и эпичный момент
    Когда на фото попал самый неожиданный и эпичный момент
    Когда на фото попал самый неожиданный и эпичный момент
    Когда на фото попал самый неожиданный и эпичный момент
    Когда на фото попал самый неожиданный и эпичный момент
    Когда на фото попал самый неожиданный и эпичный момент
    Когда на фото попал самый неожиданный и эпичный момент
    Когда на фото попал самый неожиданный и эпичный момент
    Когда на фото попал самый неожиданный и эпичный момент

    «Меня сфотографировали в самый подходящий момент», «Похоже на какой-то сбой в матрице», «Я просто хотела сфотографировать, как изящно мой пёс ловит фрисби», «Но благодаря дереву, кадр получился ещё круче! И не волнуйтесь, пёс в полном порядке», «Снимок с того Рождества, когда в меня попала пробка от шампанского», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, чем Порошенко с ножом в руках занимался на Хэллоуин.

    «Очередной грибной день в этом году не прошел зря. Три ведра опят – наш урожай только за сегодня. Это немного меньше, чем в прошлом. Но будет чем смаковать всю зиму», – подписал снимки Порошенко.

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    Теги: фотография шутки курьез
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    Когда на фото попал самый неожиданный и эпичный момент