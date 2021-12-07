Известный футболист шесть лет притворялся другим человеком. Теперь ему грозит тюрьма
Бакари Джатта за подделку документов может попасть за решетку
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Нападающий «Гамбурга» Джатта занизил возраст и играл под чужим именем из-за желания остаться в Европе
Прокуратура Германии обвинила нападающего «Гамбурга» Бакери Джатту в подделке личных данных и нарушении миграционного законодательства.
Как сообщает AP, гамбийского форварда зовут Бакари Даффе и он на два с половиной года старше, чем заявлял сначала.
Джатта прибыл в Германию в 2015 году без паспорта и заявил, что ему нет 18 лет. Соответственно, он стал считаться ребенком-беженцем, которому нужна дополнительная правовая защита.
Прокуратура обвинила Джатту по четырем пунктам в нарушении миграционного законодательства, также он обвиняется в предоставлении фальшивых документов.
Адвокат футболиста заявил, что Джатта «четко подтвердил свою личность» и что он подаст ходатайство о прекращении дела.
Футболист заключил контракт с «Гамбургом» в 2016 году
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