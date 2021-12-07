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    Известный футболист шесть лет притворялся другим человеком. Теперь ему грозит тюрьма

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    Бакари Джатта за подделку документов может попасть за решетку Фото из открытых источников - Известный футболист шесть лет притворялся другим человеком. Теперь ему грозит тюрьма

    Бакари Джатта за подделку документов может попасть за решетку

    Фото из открытых источников

    Нападающий «Гамбурга» Джатта занизил возраст и играл под чужим именем из-за желания остаться в Европе

    Прокуратура Германии обвинила нападающего «Гамбурга» Бакери Джатту в подделке личных данных и нарушении миграционного законодательства.

    Как сообщает AP, гамбийского форварда зовут Бакари Даффе и он на два с половиной года старше, чем заявлял сначала.

    Джатта прибыл в Германию в 2015 году без паспорта и заявил, что ему нет 18 лет. Соответственно, он стал считаться ребенком-беженцем, которому нужна дополнительная правовая защита.

    Прокуратура обвинила Джатту по четырем пунктам в нарушении миграционного законодательства, также он обвиняется в предоставлении фальшивых документов.

    Адвокат футболиста заявил, что Джатта «четко подтвердил свою личность» и что он подаст ходатайство о прекращении дела.

    Футболист заключил контракт с «Гамбургом» в 2016 году

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Известный футболист шесть лет притворялся другим человеком. Теперь ему грозит тюрьма