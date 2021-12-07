Французская челка – модный тренд в 2022 году (фото)

Новая французская челка – полупрозрачная, воздушная, легкая и игривая

Челки были и остаются важным элементом стрижки. Но в новом 2022 году одна из самых модных их разновидностей, французская челка, изменится – и только к лучшему. Уже сейчас такою челку остригли Лили Коллинз – главная звезда сериала «Эмили в Париже» – и Билли Айлиш, сообщает «Караван историй».

Новая французская челка – полупрозрачная, воздушная, легкая и игривая. Если классическая французская челка – длинная, состриженная на плотном слое волос, достигает глаз и отличается ровным срезом, то новая прозрачная французская челка не такая строгая. И ее точно стоит попробовать тем, кто давно мечтал о челке, но не решался. Дело в том что ее гораздо проще укладывать – и она идет всем.

Ранее сообщалось, что 57-летняя Беллуччи в обтягивающем наряде очаровала фанатов женственностью.

Актриса позировала в бежевом обтягивающем платье с глубоким декольте. Наряд подчеркнул ее идеальные формы. Беллуччи сидела на коричневом кожаном диване, а взгляд ее был устремлен прямо в камеру. Визажисты нанесли ей легкий макияж и сделали расслабленную прическу: волосы были собраны в пучок, а передние пряди обрамляли лицо.

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