  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус
    Жизнь

    Французская челка – модный тренд в 2022 году (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Фото из открытых источников - Французская челка – модный тренд в 2022 году (фото)
    Фото из открытых источников

    Новая французская челка – полупрозрачная, воздушная, легкая и игривая

    Челки были и остаются важным элементом стрижки. Но в новом 2022 году одна из самых модных их разновидностей, французская челка, изменится – и только к лучшему. Уже сейчас такою челку остригли Лили Коллинз – главная звезда сериала «Эмили в Париже» – и Билли Айлиш, сообщает «Караван историй».

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    Французская челка – модный тренд в 2022 году (фото)
    Французская челка – модный тренд в 2022 году (фото)
    Французская челка – модный тренд в 2022 году (фото)
    Французская челка – модный тренд в 2022 году (фото)
    Французская челка – модный тренд в 2022 году (фото)
    Французская челка – модный тренд в 2022 году (фото)
    Французская челка – модный тренд в 2022 году (фото)

    Новая французская челка – полупрозрачная, воздушная, легкая и игривая. Если классическая французская челка – длинная, состриженная на плотном слое волос, достигает глаз и отличается ровным срезом, то новая прозрачная французская челка не такая строгая. И ее точно стоит попробовать тем, кто давно мечтал о челке, но не решался. Дело в том что ее гораздо проще укладывать – и она идет всем.

    Ранее сообщалось, что 57-летняя Беллуччи в обтягивающем наряде очаровала фанатов женственностью.

    Актриса позировала в бежевом обтягивающем платье с глубоким декольте. Наряд подчеркнул ее идеальные формы. Беллуччи сидела на коричневом кожаном диване, а взгляд ее был устремлен прямо в камеру. Визажисты нанесли ей легкий макияж и сделали расслабленную прическу: волосы были собраны в пучок, а передние пряди обрамляли лицо.

    Читайте также: Названы шесть модных трендов в 2022 году
    Теги: знаменитости мода и красота как быть модным
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Французская челка – модный тренд в 2022 году (фото)