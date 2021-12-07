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    Лавров объяснил, почему у Софии Ротару трясутся руки

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    Певица София Ротару - Лавров объяснил, почему у Софии Ротару трясутся руки
    Певица София Ротару
    instagram.com/sofiarotaru.official/

    В сети продолжают распространяться слухи, что у легендарной украинской певицы Софии Ротаруразвилась болезнь Паркинсона

    Концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров опроверг подозрения на болезнь Паркинсона у певицы и объяснил причины трясущихся рук и головы народной артистки Украины, сообщает «Обозреватель».

    В комментарии изданию «Комсомольская правда» Лавров заявил, что 74-летняя звезда абсолютно здорова, однако на видео действительно можно заметить тремор. Он, по словам концертного директора, никак не связан с болезнями.

    Трясущиеся руки исполнительницы хита «Червона рута» впервые заметили на ее выступлении в Берлине.

    «Я видел этот ролик, который все обсуждают. Он снят во время недавнего корпоратива в Германии. Руки дрожат, да. Но не от болезни, у Софии Михайловны нет никакого Паркинсона, как пишут в соцсетях», – заявил Сергей.

    Он объяснил, что дело в волнении. Звезда, не смотря на статус и многолетнюю карьеру, всегда искренне переживает перед выходом на сцену. Подобное состояние певицы можно заметить и на видео с прошлогодних концертов, однако в силу возраста сейчас это стало более заметно.

    Ранее «Скотч» рассказывал, как София Ротару угождала публике на российской «Песне года».

    София Ротару исполнила несколько песен, в том числе легендарный «Белый танец». Певица сорвала овации и собрала просто море букетов во враждебном для Украины государстве.

    «Спасибо, люблю вас!», – признавалась звезда в теплых чувствах русскому залу.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес София Ротару
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    Лавров объяснил, почему у Софии Ротару трясутся руки