Копии отца. Монатик показал подросших сыновей и умилил сеть (фото)
Артист порадовал поклонников ярким фото
Знаменитый украинский певец и продюсер Дмитрий Монатик в своем Инстаграме опубликовал милое селфи с любимой Ириной и Данилом с Платоном. На снимке звездная семья позировала в лифте, смешно гримасничая.
«Мы едем-едем-едем в новую неделю! Мы будем создавать, творить, мечтать и будущее делать счастливым, ярким, интересным. И на этом точка. Всем прекрасного денечка!» – написал звезда.
В ответ пользователи написали ряд теплых сообщений. В частности, фанаты отметили, что Даня и Платон – копии отца.
Ранее Монатик рассказал, как Лобода торговалась за известную песню.
По словам артиста, эта песня – это большое достижение в его творческой карьере. Тем более, артист радовался, когда Светлана выбрала ее для своего репертуара. Впрочем, Дмитрий, когда продавал трек, решил поторговаться. Певец хотел продать трек за 500 долларов, а Светлана планировала купить за 400 долларов.