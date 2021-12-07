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    Копии отца. Монатик показал подросших сыновей и умилил сеть (фото)

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    Певец Монатик вместе с семьей - Копии отца. Монатик показал подросших сыновей и умилил сеть (фото)
    Певец Монатик вместе с семьей
    instagram.com/monatik_official/

    Артист порадовал поклонников ярким фото

    Знаменитый украинский певец и продюсер Дмитрий Монатик в своем Инстаграме опубликовал милое селфи с любимой Ириной и Данилом с Платоном. На снимке звездная семья позировала в лифте, смешно гримасничая.

    «Мы едем-едем-едем в новую неделю! Мы будем создавать, творить, мечтать и будущее делать счастливым, ярким, интересным. И на этом точка. Всем прекрасного денечка!» – написал звезда.

    В ответ пользователи написали ряд теплых сообщений. В частности, фанаты отметили, что Даня и Платон – копии отца.

    instagram.com/monatik_official/
    instagram.com/monatik_official/

    Ранее Монатик рассказал, как Лобода торговалась за известную песню.

    По словам артиста, эта песня – это большое достижение в его творческой карьере. Тем более, артист радовался, когда Светлана выбрала ее для своего репертуара. Впрочем, Дмитрий, когда продавал трек, решил поторговаться. Певец хотел продать трек за 500 долларов, а Светлана планировала купить за 400 долларов.

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    Теги: знаменитости дети звезд Монатик шоу-бизнес
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    Копии отца. Монатик показал подросших сыновей и умилил сеть (фото)