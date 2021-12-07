Копии отца. Монатик показал подросших сыновей и умилил сеть (фото)

Артист порадовал поклонников ярким фото

Знаменитый украинский певец и продюсер Дмитрий Монатик в своем Инстаграме опубликовал милое селфи с любимой Ириной и Данилом с Платоном. На снимке звездная семья позировала в лифте, смешно гримасничая.

«Мы едем-едем-едем в новую неделю! Мы будем создавать, творить, мечтать и будущее делать счастливым, ярким, интересным. И на этом точка. Всем прекрасного денечка!» – написал звезда.

В ответ пользователи написали ряд теплых сообщений. В частности, фанаты отметили, что Даня и Платон – копии отца.

instagram.com/monatik_official/

Ранее Монатик рассказал, как Лобода торговалась за известную песню.

По словам артиста, эта песня – это большое достижение в его творческой карьере. Тем более, артист радовался, когда Светлана выбрала ее для своего репертуара. Впрочем, Дмитрий, когда продавал трек, решил поторговаться. Певец хотел продать трек за 500 долларов, а Светлана планировала купить за 400 долларов.