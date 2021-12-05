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    Курьез

    К этим наглым питомцам возникает немало вопросов после их выкрутасов

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    К этим наглым питомцам возникает немало вопросов после их выкрутасов

    Подборка курьезных фото

    Логика – это не про наших сегодняшних животных, хотя иной раз они ведут себя вполне логично. Но в том-то и дело, что только иногда, и зачастую только после команды. А если дать волю, будут вытворять что вздумают.

    Оно бы и ничего, да вот только нередко весьма сложно понять, что именно они делают, и зачем. Они и сами вряд ли бы смогли объяснить, если бы умели говорить. Вот и остается только что хихикать с их проделок.

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    К этим наглым питомцам возникает немало вопросов после их выкрутасов
    К этим наглым питомцам возникает немало вопросов после их выкрутасов
    К этим наглым питомцам возникает немало вопросов после их выкрутасов
    К этим наглым питомцам возникает немало вопросов после их выкрутасов
    К этим наглым питомцам возникает немало вопросов после их выкрутасов
    К этим наглым питомцам возникает немало вопросов после их выкрутасов
    К этим наглым питомцам возникает немало вопросов после их выкрутасов
    К этим наглым питомцам возникает немало вопросов после их выкрутасов
    К этим наглым питомцам возникает немало вопросов после их выкрутасов
    К этим наглым питомцам возникает немало вопросов после их выкрутасов
    К этим наглым питомцам возникает немало вопросов после их выкрутасов
    К этим наглым питомцам возникает немало вопросов после их выкрутасов
    К этим наглым питомцам возникает немало вопросов после их выкрутасов
    К этим наглым питомцам возникает немало вопросов после их выкрутасов
    К этим наглым питомцам возникает немало вопросов после их выкрутасов
    К этим наглым питомцам возникает немало вопросов после их выкрутасов
    К этим наглым питомцам возникает немало вопросов после их выкрутасов
    К этим наглым питомцам возникает немало вопросов после их выкрутасов

    Ранее «Скотч» сообщал, что в Италии гинеколог предлагал пациенткам «исцеляющий секс».

    Гинеколог утверждал, что, поскольку он вакцинировался от ВПЧ, благодаря сексу с ним женщина получит необходимый иммунитет от вируса. Возмущенная странным предложением доктора итальянка попросила помощи у сотрудников телевидения, и они начали расследование: одна из журналисток притворилась пациенткой и пришла на прием к Миниелло.

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    Теги: шутки курьез
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    К этим наглым питомцам возникает немало вопросов после их выкрутасов