К этим наглым питомцам возникает немало вопросов после их выкрутасов

Подборка курьезных фото

Логика – это не про наших сегодняшних животных, хотя иной раз они ведут себя вполне логично. Но в том-то и дело, что только иногда, и зачастую только после команды. А если дать волю, будут вытворять что вздумают.

Оно бы и ничего, да вот только нередко весьма сложно понять, что именно они делают, и зачем. Они и сами вряд ли бы смогли объяснить, если бы умели говорить. Вот и остается только что хихикать с их проделок.

Ранее «Скотч» сообщал, что в Италии гинеколог предлагал пациенткам «исцеляющий секс».

Гинеколог утверждал, что, поскольку он вакцинировался от ВПЧ, благодаря сексу с ним женщина получит необходимый иммунитет от вируса. Возмущенная странным предложением доктора итальянка попросила помощи у сотрудников телевидения, и они начали расследование: одна из журналисток притворилась пациенткой и пришла на прием к Миниелло.

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