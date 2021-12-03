  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус
    Курьез

    Эти редкие и необычные явления мозг отказывается признавать реальными (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Эти редкие и необычные явления мозг отказывается признавать реальными (фото)

    Подборка курьезных фото

    Чем дольше живешь, тем больше веришь в чудеса. Но уже не так, как в детстве, когда эта вера слепая и наивная, а прямо наоборот – жизненный опыт подсказывает, что в мире могут случаться самые невообразимые вещи.

    И даже зная это, мы не перестаем им удивляться, благо, поводов более чем достаточно! Хорошо, что люди, которым посчастливилось это увидеть вживую, быстро отошли от удивления и сообразили сделать фото, чтобы и мы могли посмотреть.

    1 з 15
    на весь екран згорнути
    Эти редкие и необычные явления мозг отказывается признавать реальными (фото)
    Эти редкие и необычные явления мозг отказывается признавать реальными (фото)
    Эти редкие и необычные явления мозг отказывается признавать реальными (фото)
    Эти редкие и необычные явления мозг отказывается признавать реальными (фото)
    Эти редкие и необычные явления мозг отказывается признавать реальными (фото)
    Эти редкие и необычные явления мозг отказывается признавать реальными (фото)
    Эти редкие и необычные явления мозг отказывается признавать реальными (фото)
    Эти редкие и необычные явления мозг отказывается признавать реальными (фото)
    Эти редкие и необычные явления мозг отказывается признавать реальными (фото)
    Эти редкие и необычные явления мозг отказывается признавать реальными (фото)
    Эти редкие и необычные явления мозг отказывается признавать реальными (фото)
    Эти редкие и необычные явления мозг отказывается признавать реальными (фото)
    Эти редкие и необычные явления мозг отказывается признавать реальными (фото)
    Эти редкие и необычные явления мозг отказывается признавать реальными (фото)

    «Что за странное яблоко? На три четверти оно красное, а на одну четверть зеленое», «Перед вами японское устройство для переноски рыб», «Это отверстие просверлили на Марсе», «Человек припарковался рядом со мной и ушел по делам, а его ящерица осталась охранять машину», «Редкая мутация у маленького аллигатора: на хвосте образовался плавник, как у рыбы», «Знаменитую банкноту в триллион зимбабвийских долларов используют как закладку в книге», - подборка курьезных фото.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Дмитрий Коляденко сделал предложение Ирине Билык в туалете.

    По словам шоумена – ему было все равно, где сказать слова, которые мечтает услышать каждая женщина, лишь бы успеть сделать это в праздничную ночь.

    Читайте также: Пока Болудин оправдывается за смерть украинки, его дочь позирует в образе соблазнительной библиотекарши (фото)
    Теги: фотография шутки курьез
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Эти редкие и необычные явления мозг отказывается признавать реальными (фото)