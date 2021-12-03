Эти редкие и необычные явления мозг отказывается признавать реальными (фото)

Подборка курьезных фото

Чем дольше живешь, тем больше веришь в чудеса. Но уже не так, как в детстве, когда эта вера слепая и наивная, а прямо наоборот – жизненный опыт подсказывает, что в мире могут случаться самые невообразимые вещи.

И даже зная это, мы не перестаем им удивляться, благо, поводов более чем достаточно! Хорошо, что люди, которым посчастливилось это увидеть вживую, быстро отошли от удивления и сообразили сделать фото, чтобы и мы могли посмотреть.

«Что за странное яблоко? На три четверти оно красное, а на одну четверть зеленое», «Перед вами японское устройство для переноски рыб», «Это отверстие просверлили на Марсе», «Человек припарковался рядом со мной и ушел по делам, а его ящерица осталась охранять машину», «Редкая мутация у маленького аллигатора: на хвосте образовался плавник, как у рыбы», «Знаменитую банкноту в триллион зимбабвийских долларов используют как закладку в книге», - подборка курьезных фото.

Ранее «Скотч» сообщал, что Дмитрий Коляденко сделал предложение Ирине Билык в туалете.

По словам шоумена – ему было все равно, где сказать слова, которые мечтает услышать каждая женщина, лишь бы успеть сделать это в праздничную ночь.