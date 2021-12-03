Кулинарные предпочтения этих людей сбивают с толку своей экзотичностью (фото)

Подборка курьезных фото

Всякая еда хороша не сама по себе, а в сочетании с другой едой. Скажем, жаренная картошечка с лучком, борщик со сметанкой, а брюква с хамоном. Про последнее, впрочем, уверенности нет. Зато есть понимание, что вкусы у всех людей разные, и некоторые с удовольствием трескают то, от чего другие только морщатся.

Нет, правда, они это едят, и еще и нахваливают! А мы смотрим и невольно пытаемся вспомнить, где у нас активированный уголь лежит.

Ранее «Скотч» сообщал, что Дмитрий Коляденко сделал предложение Ирине Билык в туалете.

По словам шоумена – ему было все равно, где сказать слова, которые мечтает услышать каждая женщина, лишь бы успеть сделать это в праздничную ночь.