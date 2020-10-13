Как американцы ходят в магазин: 55 курьезных фотографий



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Портал Peopleofwalmart собирает фотографии очень странно одетых людей

Не выходите из дома ненакрашенной? Стесняетесь зайти в магазин в растянутых трениках? А вот американцы порой ходят в магазины в таком виде, в котором и дома-то ходить неприлично. Портал Peopleofwalmart собирает фотографии очень странно одетых людей, которые пришли за покупками в супермаркет. Смотрите сами.

Ранее «Скотч» показывал общительного тюленя, который стал звездой из-за своей любви к обнимашкам.

Дружелюбный тюлень появился на пляже во время карантина и какое-то время был там совершенно один. Видимо, он соскучился по людям и теперь никак не может наобщаться с ними. Хотя с виду Сэмми просто сама доброта, группа волонтеров (защитников диких зверей) советует людям не слишком тесно с ним контактировать, поскольку он все-таки является диким животным, которое может повести себя непредсказуемо, если решит, что ему что-то угрожает