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    Курьез

    Эти котики способны обмануть ваш мозг: курьезные фото из серии «показалось»

    • Розсилка
    Эти котики способны обмануть ваш мозг: курьезные фото из серии «показалось»

    «Сфинкс, похожий на ощипанную индейку», - комментируют фото пользователи сети

    Некоторые снимки получаются настолько странными, что разобраться с первого раза, что именно на них запечатлено получается не всегда. Иногда они выглядят настолько необычно, что даже немного смущают и пугают.

    В нашей сегодняшней подборке мы собрали именно такие фотографии котов, которые обманывают наш мозг благодаря необычным ракурсам и сочетаниям цветов.

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    Эти котики способны обмануть ваш мозг: курьезные фото из серии «показалось»
    Эти котики способны обмануть ваш мозг: курьезные фото из серии «показалось»
    Эти котики способны обмануть ваш мозг: курьезные фото из серии «показалось»
    Эти котики способны обмануть ваш мозг: курьезные фото из серии «показалось»
    Эти котики способны обмануть ваш мозг: курьезные фото из серии «показалось»
    Эти котики способны обмануть ваш мозг: курьезные фото из серии «показалось»
    Эти котики способны обмануть ваш мозг: курьезные фото из серии «показалось»
    Эти котики способны обмануть ваш мозг: курьезные фото из серии «показалось»
    Эти котики способны обмануть ваш мозг: курьезные фото из серии «показалось»
    Эти котики способны обмануть ваш мозг: курьезные фото из серии «показалось»
    Эти котики способны обмануть ваш мозг: курьезные фото из серии «показалось»
    Эти котики способны обмануть ваш мозг: курьезные фото из серии «показалось»
    Эти котики способны обмануть ваш мозг: курьезные фото из серии «показалось»
    Эти котики способны обмануть ваш мозг: курьезные фото из серии «показалось»

    «Ничего не понятно, но очень интересно», «Кот пытается не забыть дома свою голову», «Кот — футбольный мяч», «Атака двухметровой кошки», «Кот — синоптик», «У этого котейки слишком маленькое «лицо», «Сфинкс, похожий на ощипанную индейку», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» показывал общительного тюленя, который стал звездой из-за своей любви к обнимашкам.

    Дружелюбный тюлень появился на пляже во время карантина и какое-то время был там совершенно один. Видимо, он соскучился по людям и теперь никак не может наобщаться с ними. Хотя с виду Сэмми просто сама доброта, группа волонтеров (защитников диких зверей) советует людям не слишком тесно с ним контактировать, поскольку он все-таки является диким животным, которое может повести себя непредсказуемо, если решит, что ему что-то угрожает

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    фотография кот курьез
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