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    Курьез

    Курьезные фото чудаков, которых можно встретить в магазинах

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    Курьезные фото чудаков, которых можно встретить в магазинах

    Собрали для вас очередную подборку странных, неприличный и нелепых людей из супермаркетов

    Сеть супермаркетов Walmart, расположенных преимущественно в Америке, известна на весь мир. Однако широкую популярность магазинам принес не ассортимент продуктов или особенности работы с клиентами, а снимки чудаковатых покупателей, которые легко ходят за продуктами в странной одежде или вообще без нее.

    Собрали для вас очередную подборку странных, неприличный и нелепых людей из Walmart, которая наводит на мысль, что американцы точно не знакомы с фразой «Твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека».

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    Курьезные фото чудаков, которых можно встретить в магазинах
    Курьезные фото чудаков, которых можно встретить в магазинах
    Курьезные фото чудаков, которых можно встретить в магазинах
    Курьезные фото чудаков, которых можно встретить в магазинах
    Курьезные фото чудаков, которых можно встретить в магазинах
    Курьезные фото чудаков, которых можно встретить в магазинах
    Курьезные фото чудаков, которых можно встретить в магазинах
    Курьезные фото чудаков, которых можно встретить в магазинах
    Курьезные фото чудаков, которых можно встретить в магазинах
    Курьезные фото чудаков, которых можно встретить в магазинах
    Курьезные фото чудаков, которых можно встретить в магазинах
    Курьезные фото чудаков, которых можно встретить в магазинах
    Курьезные фото чудаков, которых можно встретить в магазинах
    Курьезные фото чудаков, которых можно встретить в магазинах
    Курьезные фото чудаков, которых можно встретить в магазинах

    Ранее «Скотч» показывал общительного тюленя, который стал звездой из-за своей любви к обнимашкам.

    Дружелюбный тюлень появился на пляже во время карантина и какое-то время был там совершенно один. Видимо, он соскучился по людям и теперь никак не может наобщаться с ними. Хотя с виду Сэмми просто сама доброта, группа волонтеров (защитников диких зверей) советует людям не слишком тесно с ним контактировать, поскольку он все-таки является диким животным, которое может повести себя непредсказуемо, если решит, что ему что-то угрожает

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