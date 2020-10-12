Курьезные фото чудаков, которых можно встретить в магазинах



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Собрали для вас очередную подборку странных, неприличный и нелепых людей из супермаркетов

Сеть супермаркетов Walmart, расположенных преимущественно в Америке, известна на весь мир. Однако широкую популярность магазинам принес не ассортимент продуктов или особенности работы с клиентами, а снимки чудаковатых покупателей, которые легко ходят за продуктами в странной одежде или вообще без нее.

Собрали для вас очередную подборку странных, неприличный и нелепых людей из Walmart, которая наводит на мысль, что американцы точно не знакомы с фразой «Твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека».

Ранее «Скотч» показывал общительного тюленя, который стал звездой из-за своей любви к обнимашкам.

Дружелюбный тюлень появился на пляже во время карантина и какое-то время был там совершенно один. Видимо, он соскучился по людям и теперь никак не может наобщаться с ними. Хотя с виду Сэмми просто сама доброта, группа волонтеров (защитников диких зверей) советует людям не слишком тесно с ним контактировать, поскольку он все-таки является диким животным, которое может повести себя непредсказуемо, если решит, что ему что-то угрожает