Курьезные фото людей, замеченных в метро в странных масках



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«Какие времена, такая и маска», - комментируют фото пользователи сети

Борьба с пандемией коронавирусной инфекции в данный момент находится в самом разгаре, поэтому маски для лица возглавляют список вещей, которые обязательно нужно брать с собой при выходе из дома.

Однако за полгода многие люди устали от обычных защитных масок и начали придумывать веселые, необычные и порой не очень эффективные средства защиты от Covid-19. Предлагаем вам посмотреть на самые чудные маски, которые люди заметили на своих попутчиках в метро.

«Какие времена, такая и маска», «Когда ненавидишь людей больше, чем коронавирус», «Защитный костюм под названием «пакет с пакетами», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» показывал общительного тюленя, который стал звездой из-за своей любви к обнимашкам.

Дружелюбный тюлень появился на пляже во время карантина и какое-то время был там совершенно один. Видимо, он соскучился по людям и теперь никак не может наобщаться с ними. Хотя с виду Сэмми просто сама доброта, группа волонтеров (защитников диких зверей) советует людям не слишком тесно с ним контактировать, поскольку он все-таки является диким животным, которое может повести себя непредсказуемо, если решит, что ему что-то угрожает