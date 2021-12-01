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    Как надо фотографировать домашних животных, чтобы попасть в музей

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    Как надо фотографировать домашних животных, чтобы попасть в музей

    Подборка курьезных фото

    Профессиональные фотографы знают, что съемки животных – тяжелый и неблагодарный труд. Не желают эти мохнатые непоседы позировать, не сидят на месте и вечно норовят с реквизитом поиграть. Так что сделать по-настоящему удачный кадр – это практически подвиг.

    И тем досаднее для них, когда дилетанты-любители случайно делают такие фото, которые выглядят как картины эпохи Возрождения, не меньше. Ну а мы же просто восхищаемся подобными фотографиями.

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    Как надо фотографировать домашних животных, чтобы попасть в музей
    Как надо фотографировать домашних животных, чтобы попасть в музей
    Как надо фотографировать домашних животных, чтобы попасть в музей
    Как надо фотографировать домашних животных, чтобы попасть в музей
    Как надо фотографировать домашних животных, чтобы попасть в музей
    Как надо фотографировать домашних животных, чтобы попасть в музей
    Как надо фотографировать домашних животных, чтобы попасть в музей
    Как надо фотографировать домашних животных, чтобы попасть в музей
    Как надо фотографировать домашних животных, чтобы попасть в музей
    Как надо фотографировать домашних животных, чтобы попасть в музей
    Как надо фотографировать домашних животных, чтобы попасть в музей
    Как надо фотографировать домашних животных, чтобы попасть в музей
    Как надо фотографировать домашних животных, чтобы попасть в музей
    Как надо фотографировать домашних животных, чтобы попасть в музей
    Как надо фотографировать домашних животных, чтобы попасть в музей
    Как надо фотографировать домашних животных, чтобы попасть в музей
    Как надо фотографировать домашних животных, чтобы попасть в музей
    Как надо фотографировать домашних животных, чтобы попасть в музей
    Как надо фотографировать домашних животных, чтобы попасть в музей
    Как надо фотографировать домашних животных, чтобы попасть в музей

    Ранее «Скотч» сообщал, что в Италии гинеколог предлагал пациенткам «исцеляющий секс».

    Гинеколог утверждал, что, поскольку он вакцинировался от ВПЧ, благодаря сексу с ним женщина получит необходимый иммунитет от вируса. Возмущенная странным предложением доктора итальянка попросила помощи у сотрудников телевидения, и они начали расследование: одна из журналисток притворилась пациенткой и пришла на прием к Миниелло.

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    Теги: в мире животных шутки кот курьез
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    Как надо фотографировать домашних животных, чтобы попасть в музей