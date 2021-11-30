Благодаря этим неудачам гости и молодожены запомнили день торжества надолго (фото)

Подборка курьезных фото

Свадьба – это не только радостный день для молодоженов и их близких людей, но и событие, которое может изрядно потрепать нервы. А все потому, что организация и проведение этого праздника – очень сложный процесс, в котором всегда может найтись место неожиданным провалам и неурядицам.

Испорченный свадебный торт, проделки гостей и прочие неудачные обстоятельства, которые умеют заставить понервничать как гостей, так и виновников торжества, мы и собрали в нашей сегодняшней подборке.

«Я случайно уронила наш свадебный торт», «Я покрасила волосы без перчаток за два дня до своей свадьбы», «И это не невеста, а просто гостья на чужой свадьбе», «Какой свадебный торт я заказывала и какой получила», «Мои туфли решили развалиться прямо перед моей свадьбой», «Отдал свою любимую рубашку в химчистку перед свадьбой своего босса, и вот результат», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что в Италии гинеколог предлагал пациенткам «исцеляющий секс».

Гинеколог утверждал, что, поскольку он вакцинировался от ВПЧ, благодаря сексу с ним женщина получит необходимый иммунитет от вируса. Возмущенная странным предложением доктора итальянка попросила помощи у сотрудников телевидения, и они начали расследование: одна из журналисток притворилась пациенткой и пришла на прием к Миниелло.

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