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    Благодаря этим неудачам гости и молодожены запомнили день торжества надолго (фото)

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    Благодаря этим неудачам гости и молодожены запомнили день торжества надолго (фото)

    Подборка курьезных фото

    Свадьба – это не только радостный день для молодоженов и их близких людей, но и событие, которое может изрядно потрепать нервы. А все потому, что организация и проведение этого праздника – очень сложный процесс, в котором всегда может найтись место неожиданным провалам и неурядицам.

    Испорченный свадебный торт, проделки гостей и прочие неудачные обстоятельства, которые умеют заставить понервничать как гостей, так и виновников торжества, мы и собрали в нашей сегодняшней подборке.

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    Благодаря этим неудачам гости и молодожены запомнили день торжества надолго (фото)
    Я покрасила волосы без перчаток за два дня до своей свадьбы
    И это не невеста, а просто гостья на чужой свадьбе
    Какой свадебный торт я заказывала и какой получила
    Мои туфли решили развалиться прямо перед моей свадьбой
    Отдал свою любимую рубашку в химчистку перед свадьбой своего босса, и вот результат
    Забыл проверить температуру духовки прежде чем отправить туда фигурку невесты на свадебный торт
    Я заказала туфли на свою свадьбу, которая состоится в следующем месяце
    Перевозила в машине десерты на свадьбу моей кузины…
    На свадьбе решили запустить фейерверки прямо в помещении, где нет хорошей вентиляции
    Пошёл в барбершоп, чтобы привести себя в порядок перед свадьбой
    Сегодня должна была быть моя свадьба, но она отменилась из-за ковидных ограничений
    Благодаря этим неудачам гости и молодожены запомнили день торжества надолго (фото)
    Отличный вид на церемонию бракосочетания моей сестры
    Сегодня у меня первая свадебная фотосессия в сезоне, а я случайно разбил объектив своей камеры
    Ехали на собственную свадьбу, как вдруг у нас спустило колесо
    А свадьба меньше, чем через сутки

    «Я случайно уронила наш свадебный торт», «Я покрасила волосы без перчаток за два дня до своей свадьбы», «И это не невеста, а просто гостья на чужой свадьбе», «Какой свадебный торт я заказывала и какой получила», «Мои туфли решили развалиться прямо перед моей свадьбой», «Отдал свою любимую рубашку в химчистку перед свадьбой своего босса, и вот результат», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что в Италии гинеколог предлагал пациенткам «исцеляющий секс».

    Гинеколог утверждал, что, поскольку он вакцинировался от ВПЧ, благодаря сексу с ним женщина получит необходимый иммунитет от вируса. Возмущенная странным предложением доктора итальянка попросила помощи у сотрудников телевидения, и они начали расследование: одна из журналисток притворилась пациенткой и пришла на прием к Миниелло.

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    Теги: шутки курьез
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    Благодаря этим неудачам гости и молодожены запомнили день торжества надолго (фото)