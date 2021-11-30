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    Когда котики нагло вторгаются в личное пространство и не раскаиваются (фото)

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    Когда котики нагло вторгаются в личное пространство и не раскаиваются (фото)

    Подборка курьезных фото

    Вам грустно и одиноко? Заведите кота – и вы больше не сможете делать что-либо без его пушистой компании. Есть ли минусы? Ну… как сказать… Мыться в ванне, ходить в туалет и есть вам тоже придется с этим хвостатым товарищем.

    В общем, никакого вам личного пространства, коты его вообще не признают. Мы собрали подборку фотографий их беспардонного вторжения в занятия хозяев.

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    Когда котики нагло вторгаются в личное пространство и не раскаиваются (фото)
    Когда котики нагло вторгаются в личное пространство и не раскаиваются (фото)
    Когда котики нагло вторгаются в личное пространство и не раскаиваются (фото)
    Когда котики нагло вторгаются в личное пространство и не раскаиваются (фото)
    Когда котики нагло вторгаются в личное пространство и не раскаиваются (фото)
    Когда котики нагло вторгаются в личное пространство и не раскаиваются (фото)
    Когда котики нагло вторгаются в личное пространство и не раскаиваются (фото)
    Когда котики нагло вторгаются в личное пространство и не раскаиваются (фото)
    Когда котики нагло вторгаются в личное пространство и не раскаиваются (фото)
    Когда котики нагло вторгаются в личное пространство и не раскаиваются (фото)
    Когда котики нагло вторгаются в личное пространство и не раскаиваются (фото)
    Когда котики нагло вторгаются в личное пространство и не раскаиваются (фото)
    Когда котики нагло вторгаются в личное пространство и не раскаиваются (фото)
    Когда котики нагло вторгаются в личное пространство и не раскаиваются (фото)
    Когда котики нагло вторгаются в личное пространство и не раскаиваются (фото)
    Когда котики нагло вторгаются в личное пространство и не раскаиваются (фото)
    Когда котики нагло вторгаются в личное пространство и не раскаиваются (фото)

    Ранее «Скотч» сообщал, что в Италии гинеколог предлагал пациенткам «исцеляющий секс».

    Гинеколог утверждал, что, поскольку он вакцинировался от ВПЧ, благодаря сексу с ним женщина получит необходимый иммунитет от вируса. Возмущенная странным предложением доктора итальянка попросила помощи у сотрудников телевидения, и они начали расследование: одна из журналисток притворилась пациенткой и пришла на прием к Миниелло.

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    Теги: шутки кот курьез
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    Когда котики нагло вторгаются в личное пространство и не раскаиваются (фото)