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    Когда дети и питомцы впервые с чем-то столкнулись и не смогли сдержать эмоций (фото)

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    Когда дети и питомцы впервые с чем-то столкнулись и не смогли сдержать эмоций (фото)

    Подборка курьезных фото

    Первое знакомство с чем-то вызывает самые яркие эмоции, и с этим согласятся не только люди, но и животные. Ведь не важно, кто вы и насколько вы пушисты, если перед вами впервые падает снег, зажигается гирлянда или появляется что-то совершенно необычное.

    В такие моменты чувства берут верх и ярчайшим образом проявляются на лице или мордочке. Прямо как в этих 16 случаях, которые мы собрали здесь для вас!

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    Первое знакомство c новым человеком
    Первая встреча ребёнка и прабабушки
    Первое Рождество для котика, и он явно в восторге!
    Мальчик впервые попробовал шоколадный тортик
    Ребёнка впервые взяли покататься на верблюде
    Знакомство собаки и хозяйки
    Эмоции от первого в жизни снега
    Дедушка впервые прикоснулся к кролику
    Кот в первый раз залез на дерево и теперь находится под впечатлением
    Глаза кота, который впервые увидел гирлянду
    Когда дети и питомцы впервые с чем-то столкнулись и не смогли сдержать эмоций (фото)
    Когда дети и питомцы впервые с чем-то столкнулись и не смогли сдержать эмоций (фото)
    Когда дети и питомцы впервые с чем-то столкнулись и не смогли сдержать эмоций (фото)
    Первые зубки

    Ранее «Скотч» сообщал, что в Италии гинеколог предлагал пациенткам «исцеляющий секс».

    Гинеколог утверждал, что, поскольку он вакцинировался от ВПЧ, благодаря сексу с ним женщина получит необходимый иммунитет от вируса. Возмущенная странным предложением доктора итальянка попросила помощи у сотрудников телевидения, и они начали расследование: одна из журналисток притворилась пациенткой и пришла на прием к Миниелло.

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    Теги: шутки курьез
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    Когда дети и питомцы впервые с чем-то столкнулись и не смогли сдержать эмоций (фото)