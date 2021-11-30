Когда дети и питомцы впервые с чем-то столкнулись и не смогли сдержать эмоций (фото)

Подборка курьезных фото

Первое знакомство с чем-то вызывает самые яркие эмоции, и с этим согласятся не только люди, но и животные. Ведь не важно, кто вы и насколько вы пушисты, если перед вами впервые падает снег, зажигается гирлянда или появляется что-то совершенно необычное.

В такие моменты чувства берут верх и ярчайшим образом проявляются на лице или мордочке. Прямо как в этих 16 случаях, которые мы собрали здесь для вас!

Ранее «Скотч» сообщал, что в Италии гинеколог предлагал пациенткам «исцеляющий секс».

Гинеколог утверждал, что, поскольку он вакцинировался от ВПЧ, благодаря сексу с ним женщина получит необходимый иммунитет от вируса. Возмущенная странным предложением доктора итальянка попросила помощи у сотрудников телевидения, и они начали расследование: одна из журналисток притворилась пациенткой и пришла на прием к Миниелло.

Читайте также: Когда беременность превращается в девять забавных месяцев в жизни пары