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    Как выглядит идеальная история дружбы котенка и собаки (фото)

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    Как выглядит идеальная история дружбы котенка и собаки (фото)

    Большой пес сразу понял, что малышу нужна забота, а котенок увидел в густой шерсти и мудром взгляде потерянную маму

    Это настолько простая, но красивая, как и её главные герои, история, что даже не верится, что все не было придумано где-то в павильоне Голливуда. Маленький белый котенок, воплощение очарования, нашел нового друга, который и стал его воспитателем. Команде Котеек больше всего понравилась визуальная сторона повествования — настолько они хороши собой, эти пушистики!

    Котенка Скайуокера подбросили в приют в возрасте около трех недель, худенького и неухоженного.

    Но с уже проявлявшейся природной харизмой, поэтому сотрудница заведения Ким Дауни сразу забрала его себе. На новом месте Скайуокера ждала встреча с хозяином дома, золотистым ретривером Мохито.

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    Как выглядит идеальная история дружбы котенка и собаки (фото)
    Как выглядит идеальная история дружбы котенка и собаки (фото)
    Как выглядит идеальная история дружбы котенка и собаки (фото)
    Как выглядит идеальная история дружбы котенка и собаки (фото)
    Как выглядит идеальная история дружбы котенка и собаки (фото)
    Как выглядит идеальная история дружбы котенка и собаки (фото)
    Как выглядит идеальная история дружбы котенка и собаки (фото)

    Большой пес сразу понял, что малышу нужна забота, а котенок увидел в густой шерсти и мудром взгляде потерянную маму. Так они и подружились.

    Наверное, тут совпали еще несколько факторов. Мохито — терапевтическая собака, он подрабатывает визитами в приюты для престарелых, больницы, детские дома и т.д. Дарить любовь и радость для ретривера норма бытия. Скайуокер же, как и положено коту, тот еще эгоист, но он вырос не капризным, а очень привязанным к собаке.

    Он просто не понимает, как можно не любить Мохито и не спать с ним в обнимку.

    Когда Скайуокер подрос, ему пришлось принять неприятную правду — привилегии, положенные котенку, закончились.

    Мохито все также рад его обществу, но у него еще есть хозяева, о которых нужно заботиться.

    И кошка Вейдер, и соседские дети, и прочее — Скайуокеру приходится подстраиваться под плотный график работы пса.

    Ранее «Скотч» показывал фото кошки, которую взяли на работу в магазин оптики, чтобы дети не стеснялись очков.

    Трюфель взяли на работу в качестве моральной поддержки для маленьких клиентов оптики. Кошка совсем не против человеческого внимания и спокойно носит на себе оправы для очков, демонстрируя их детям.

    Если дети боятся или капризничают, то женщина предлагает им посмотреть, как очки выглядят на кошке. И такое предложение творит настоящее волшебство! Малыши сразу успокаиваются и признают, что в очках нет ничего плохого.

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    Теги: курьез животные
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