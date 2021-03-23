Как выглядит идеальная история дружбы котенка и собаки (фото)

Большой пес сразу понял, что малышу нужна забота, а котенок увидел в густой шерсти и мудром взгляде потерянную маму

Это настолько простая, но красивая, как и её главные герои, история, что даже не верится, что все не было придумано где-то в павильоне Голливуда. Маленький белый котенок, воплощение очарования, нашел нового друга, который и стал его воспитателем. Команде Котеек больше всего понравилась визуальная сторона повествования — настолько они хороши собой, эти пушистики!

Котенка Скайуокера подбросили в приют в возрасте около трех недель, худенького и неухоженного.

Но с уже проявлявшейся природной харизмой, поэтому сотрудница заведения Ким Дауни сразу забрала его себе. На новом месте Скайуокера ждала встреча с хозяином дома, золотистым ретривером Мохито.

Большой пес сразу понял, что малышу нужна забота, а котенок увидел в густой шерсти и мудром взгляде потерянную маму. Так они и подружились.

Наверное, тут совпали еще несколько факторов. Мохито — терапевтическая собака, он подрабатывает визитами в приюты для престарелых, больницы, детские дома и т.д. Дарить любовь и радость для ретривера норма бытия. Скайуокер же, как и положено коту, тот еще эгоист, но он вырос не капризным, а очень привязанным к собаке.

Он просто не понимает, как можно не любить Мохито и не спать с ним в обнимку.

Когда Скайуокер подрос, ему пришлось принять неприятную правду — привилегии, положенные котенку, закончились.

Мохито все также рад его обществу, но у него еще есть хозяева, о которых нужно заботиться.

И кошка Вейдер, и соседские дети, и прочее — Скайуокеру приходится подстраиваться под плотный график работы пса.

Ранее «Скотч» показывал фото кошки, которую взяли на работу в магазин оптики, чтобы дети не стеснялись очков.

Трюфель взяли на работу в качестве моральной поддержки для маленьких клиентов оптики. Кошка совсем не против человеческого внимания и спокойно носит на себе оправы для очков, демонстрируя их детям.

Если дети боятся или капризничают, то женщина предлагает им посмотреть, как очки выглядят на кошке. И такое предложение творит настоящее волшебство! Малыши сразу успокаиваются и признают, что в очках нет ничего плохого.