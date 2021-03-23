  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус
    Курьез

    Увидев эти умилительные звериные обнимашки, вам захочется кого-нибудь обнять

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Увидев эти умилительные звериные обнимашки, вам захочется кого-нибудь обнять

    Животные нуждаются в тепле и заботе

    По мнению психологов, человеку что бы быть здоровым необходимо минимум 8 раз в сутки с кем-нибудь обниматься. Многие дети, которые были брошены сразу после рождения, страдают от неврозов и социальной неадаптированности, из-за того, что не получают от родителей телесного контакта. Некоторые люди утверждают, что они не любят обниматься, но даже у таких «недотрог» иногда возникает острая необходимость обнять другого человека.

    Точно так же и животные нуждаются в тепле и заботе. Они, как и люди социально взаимодействуют между собой и если несколько питомцев живут в одном доме они обязательно общаются между собой. Иногда это перерастает в крепкую дружбу, даже если вам кажется, что эти животные не совместимы межу собой.

    Мы собрали фотографии милых обнимашек животных после просмотра которых вам обязательно кого-нибудь захочется обнять.

    1 з 20
    на весь екран згорнути
    Увидев эти умилительные звериные обнимашки, вам захочется кого-нибудь обнять
    Увидев эти умилительные звериные обнимашки, вам захочется кого-нибудь обнять
    Увидев эти умилительные звериные обнимашки, вам захочется кого-нибудь обнять
    Увидев эти умилительные звериные обнимашки, вам захочется кого-нибудь обнять
    Увидев эти умилительные звериные обнимашки, вам захочется кого-нибудь обнять
    Увидев эти умилительные звериные обнимашки, вам захочется кого-нибудь обнять
    Увидев эти умилительные звериные обнимашки, вам захочется кого-нибудь обнять
    Увидев эти умилительные звериные обнимашки, вам захочется кого-нибудь обнять
    Увидев эти умилительные звериные обнимашки, вам захочется кого-нибудь обнять
    Увидев эти умилительные звериные обнимашки, вам захочется кого-нибудь обнять
    Увидев эти умилительные звериные обнимашки, вам захочется кого-нибудь обнять
    Увидев эти умилительные звериные обнимашки, вам захочется кого-нибудь обнять
    Увидев эти умилительные звериные обнимашки, вам захочется кого-нибудь обнять
    Увидев эти умилительные звериные обнимашки, вам захочется кого-нибудь обнять
    Увидев эти умилительные звериные обнимашки, вам захочется кого-нибудь обнять
    Увидев эти умилительные звериные обнимашки, вам захочется кого-нибудь обнять
    Увидев эти умилительные звериные обнимашки, вам захочется кого-нибудь обнять
    Увидев эти умилительные звериные обнимашки, вам захочется кого-нибудь обнять
    Увидев эти умилительные звериные обнимашки, вам захочется кого-нибудь обнять

    Ранее «Скотч» показывал фото кошки, которую взяли на работу в магазин оптики, чтобы дети не стеснялись очков.

    Трюфель взяли на работу в качестве моральной поддержки для маленьких клиентов оптики. Кошка совсем не против человеческого внимания и спокойно носит на себе оправы для очков, демонстрируя их детям.

    Если дети боятся или капризничают, то женщина предлагает им посмотреть, как очки выглядят на кошке. И такое предложение творит настоящее волшебство! Малыши сразу успокаиваются и признают, что в очках нет ничего плохого.

    Читайте также: Когда питомцы внезапно сломались и забыли, как ведут себя нормальные собаки и кошки (фото)
    Теги: шутки курьез животные
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies