Увидев эти умилительные звериные обнимашки, вам захочется кого-нибудь обнять

Животные нуждаются в тепле и заботе

По мнению психологов, человеку что бы быть здоровым необходимо минимум 8 раз в сутки с кем-нибудь обниматься. Многие дети, которые были брошены сразу после рождения, страдают от неврозов и социальной неадаптированности, из-за того, что не получают от родителей телесного контакта. Некоторые люди утверждают, что они не любят обниматься, но даже у таких «недотрог» иногда возникает острая необходимость обнять другого человека.

Точно так же и животные нуждаются в тепле и заботе. Они, как и люди социально взаимодействуют между собой и если несколько питомцев живут в одном доме они обязательно общаются между собой. Иногда это перерастает в крепкую дружбу, даже если вам кажется, что эти животные не совместимы межу собой.

Мы собрали фотографии милых обнимашек животных после просмотра которых вам обязательно кого-нибудь захочется обнять.

Ранее «Скотч» показывал фото кошки, которую взяли на работу в магазин оптики, чтобы дети не стеснялись очков.

Трюфель взяли на работу в качестве моральной поддержки для маленьких клиентов оптики. Кошка совсем не против человеческого внимания и спокойно носит на себе оправы для очков, демонстрируя их детям.

Если дети боятся или капризничают, то женщина предлагает им посмотреть, как очки выглядят на кошке. И такое предложение творит настоящее волшебство! Малыши сразу успокаиваются и признают, что в очках нет ничего плохого.