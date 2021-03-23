  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус
    Курьез

    Блогерша показала, как визуально увеличить маленькую грудь (видео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Кадр: @talia.yam - Блогерша показала, как визуально увеличить маленькую грудь (видео)

    Кадр: @talia.yam

    Публикация стала вирусной и набрала больше 6,5 миллиона просмотров

    Девушка поделилась лайфхаком для визуального увеличения маленькой груди и удивила пользователей сети. Соответствующий ролик появился в TikTok.

    Пользовательница под никнеймом talia.yam появилась в кадре в желтом кроп-топе с декольте. Сперва она показала, как выглядит ее грудь без бюстгальтера. Затем девушка примерила бюстгальтер с пуш-апом и отметила, что «разница видна, но не сильно». После этого героиня ролика продемонстрировала, как выглядит ее тело с бюстгальтером-невидимкой, который прикрепляется к груди с помощью липкого внутреннего слоя. «С ним почти ничего не поменялось», — сказала она.

    Девушка объединила оба бюстгальтера и наглядно показала, насколько объемнее стала выглядеть ее грудь. Она призвала подписчиц приобрести бюстгальтер-невидимку и при необходимости пользоваться данным методом.

    Публикация стала вирусной и набрала больше 6,5 миллиона просмотров и 1,2 миллиона лайков. Пользовательницы соцсети поблагодарили героиню видео в комментариях. «Выглядит потрясающе и очень естественно!», «Я просто хотела бы знать, кто это придумал, чтобы вручить медаль этому человеку», «Способ работает! Спасибо!» — писали они.

    Ранее «Скотч» сообщал, что 73-летний Шварценеггер возглавит борьбу с инопланетянами.

    Артист отреагировал на британское исследование, в рамках которого граждан спрашивали, кого из знаменитостей они бы выбрали для отражения вторжения инопланетян. Звезда «Терминатора» занял первую строчку, а следом за ним оказались актер Уилл Смит и телеведущий Дэвид Аттенборо.

    «Я хочу поблагодарить людей за то, что они поверили в меня. Я готов служить», — отреагировал Шварценеггер.

    Читайте также: Звездные красотки придумали, как выгодно показать фигуру на фото
    Теги: курьез TikTok новости
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies