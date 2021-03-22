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    Девушка сбросила 39 килограммов, питаясь фастфудом. Как она выглядит сейчас (фото)

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    Девушка сбросила 39 килограммов, питаясь фастфудом. Как она выглядит сейчас (фото)

    Девушка похудела благодаря питанию в «Макдоналдс»

    Жительница американского города Реймондвилл, штат Техас, похудела на 39 килограммов, употребляя блюда из сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс». Об этом сообщает издание Daily Mail.

    26-летняя Карина Вильярреал (Karina Villarreal) начала набирать вес около шести лет назад. После тяжелого расставания с партнером и нового неудачного романа она начала страдать от депрессии и с помощью еды пыталась побороть негативные эмоции.

    В 2019 году ее вес достиг рекордного показателя в 112 килограммов. Из-за ожирения она стала замечать онемение и покалывание в ногах — предшествующие диабету симптомы. Она решила заняться фигурой, рассталась с бойфрендом и уменьшила порции. Она также начала бегать на стадионе местной школы.

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    Девушка сбросила 39 килограммов, питаясь фастфудом. Как она выглядит сейчас (фото)
    Девушка сбросила 39 килограммов, питаясь фастфудом. Как она выглядит сейчас (фото)
    Девушка сбросила 39 килограммов, питаясь фастфудом. Как она выглядит сейчас (фото)
    Девушка сбросила 39 килограммов, питаясь фастфудом. Как она выглядит сейчас (фото)
    Девушка сбросила 39 килограммов, питаясь фастфудом. Как она выглядит сейчас (фото)
    Девушка сбросила 39 килограммов, питаясь фастфудом. Как она выглядит сейчас (фото)

    Изначально бег давался Вильярреал с трудом, и она едва могла пробежать без остановки километр. Однако девушка продолжала тренировки, несмотря на трудности. Чтобы похудеть, она стала бегать четыре раза в неделю.

    Она утверждает, что избавилась от лишнего веса во многом благодаря питанию в «Макдоналдс». Там она могла следить за количеством потребляемой пищи, так как калорийность каждого блюда указана на упаковке. Американка ела фастфуд почти каждый день. Как правило, она заказывала десять куриных наггетсов и диетическую колу.

    Ранее «Скотч» показывал фото кошки, которую взяли на работу в магазин оптики, чтобы дети не стеснялись очков.

    Трюфель взяли на работу в качестве моральной поддержки для маленьких клиентов оптики. Кошка совсем не против человеческого внимания и спокойно носит на себе оправы для очков, демонстрируя их детям.

    Если дети боятся или капризничают, то женщина предлагает им посмотреть, как очки выглядят на кошке. И такое предложение творит настоящее волшебство! Малыши сразу успокаиваются и признают, что в очках нет ничего плохого.

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    Теги: образ жизни знаменитости здоровое питание курьез
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