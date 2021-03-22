Девушка сбросила 39 килограммов, питаясь фастфудом. Как она выглядит сейчас (фото)

Девушка похудела благодаря питанию в «Макдоналдс»

Жительница американского города Реймондвилл, штат Техас, похудела на 39 килограммов, употребляя блюда из сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс». Об этом сообщает издание Daily Mail.

26-летняя Карина Вильярреал (Karina Villarreal) начала набирать вес около шести лет назад. После тяжелого расставания с партнером и нового неудачного романа она начала страдать от депрессии и с помощью еды пыталась побороть негативные эмоции.

В 2019 году ее вес достиг рекордного показателя в 112 килограммов. Из-за ожирения она стала замечать онемение и покалывание в ногах — предшествующие диабету симптомы. Она решила заняться фигурой, рассталась с бойфрендом и уменьшила порции. Она также начала бегать на стадионе местной школы.

Изначально бег давался Вильярреал с трудом, и она едва могла пробежать без остановки километр. Однако девушка продолжала тренировки, несмотря на трудности. Чтобы похудеть, она стала бегать четыре раза в неделю.

Она утверждает, что избавилась от лишнего веса во многом благодаря питанию в «Макдоналдс». Там она могла следить за количеством потребляемой пищи, так как калорийность каждого блюда указана на упаковке. Американка ела фастфуд почти каждый день. Как правило, она заказывала десять куриных наггетсов и диетическую колу.

Ранее «Скотч» показывал фото кошки, которую взяли на работу в магазин оптики, чтобы дети не стеснялись очков.

Трюфель взяли на работу в качестве моральной поддержки для маленьких клиентов оптики. Кошка совсем не против человеческого внимания и спокойно носит на себе оправы для очков, демонстрируя их детям.

Если дети боятся или капризничают, то женщина предлагает им посмотреть, как очки выглядят на кошке. И такое предложение творит настоящее волшебство! Малыши сразу успокаиваются и признают, что в очках нет ничего плохого.

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