Канье Уэст справил нужду на статуэтку «Грэмми» и заснял это на видео



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Американский рэпер Канье Уэст

В комментариях пользователи признались, что их удивляют последние посты Уэста

Американский рэпер Канье Уэст помочился на золотую статуэтку музыкальной премии «Грэмми» и заснял это на видео. Ролик он выложил в своем Twitter-аккаунте.

На нем можно увидеть, что артист положил приз в унитаз. «Поверьте мне, я не остановлюсь», — написал хип-хоп-исполнитель.

В комментариях пользователи признались, что их удивляют последние посты Уэста, и призвали его остановиться. Некоторые из них посмеялись над тем, что рэпер хочет быть президентом США.

Trust me ... I WONT STOP pic.twitter.com/RmVkqrSa4F — ye (@kanyewest) September 16, 2020

Рэпер Канье Уэст опубликовал серию постов в своем Twitter-аккаунте, в которых объявил себя новым Моисеем и отказался выпускать новую музыку до тех пор, пока компании, с которыми он подписал договоры, не освободят его от обязательств по ним.

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