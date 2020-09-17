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    Курьез

    Канье Уэст справил нужду на статуэтку «Грэмми» и заснял это на видео

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    Американский рэпер Канье Уэст - Канье Уэст справил нужду на статуэтку «Грэмми» и заснял это на видео
    Американский рэпер Канье Уэст

    В комментариях пользователи признались, что их удивляют последние посты Уэста

    Американский рэпер Канье Уэст помочился на золотую статуэтку музыкальной премии «Грэмми» и заснял это на видео. Ролик он выложил в своем Twitter-аккаунте.

    На нем можно увидеть, что артист положил приз в унитаз. «Поверьте мне, я не остановлюсь», — написал хип-хоп-исполнитель.

    В комментариях пользователи признались, что их удивляют последние посты Уэста, и призвали его остановиться. Некоторые из них посмеялись над тем, что рэпер хочет быть президентом США.

    Рэпер Канье Уэст опубликовал серию постов в своем Twitter-аккаунте, в которых объявил себя новым Моисеем и отказался выпускать новую музыку до тех пор, пока компании, с которыми он подписал договоры, не освободят его от обязательств по ним.

    Ранее «Скотч» рассказывал о коте, который прославился на весь мир благодаря привычке нарушать правила.

    Чтобы наглядно показать бунтарскую натуру хозяйка начала фотографировать его каждый раз, когда тот делает что-то запрещенное. Девушка поделилась снимками на сайте Imgur. За несколько часов наглый кот набрал более 200 тысяч просмотров и покорил пользователей Сети.

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