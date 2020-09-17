Разбитый инсультом и в полной нищете: о Борисе Моисееве забыли звездные друзья



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Российский певец Борис Моисеев

Сообщается, что финансов певцу не хватает даже на самое необходимое

Прикованный к постели российский певец Борис Моисеев оказался без средств к существованию, ему даже не на что купить продуктов, заявила изданию «Собеседнику» адвокат, телевизионный эксперт Тамара Пухова. «Никакого просвета в состоянии его здоровья нет», - отметила она.

Информацию о состоянии Моисеева Пухова получает от его знакомых, которые регулярно навещают певца. Тот давно не появляется на публике после перенесенного инсульта. Финансов ему не хватает даже на самое необходимое. Все, что удалось накопить ранее, ушло на лечение. А новых денег нет, так как нет концертов.

Что же касается пенсии Моисеева, то она у него совсем небольшая. Пухова не понимает, почему многочисленные звездные друзья Моисеева игнорируют его состояние, никак ему не помогают. «Тем более, что Моисееву нужно совсем немного. Больные люди не так много пищи употребляют, как мы, здоровые. Они кушают мало, им нужны лишь внимание и уход», - добавила женщина.

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