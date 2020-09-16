  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    51-летняя Дженнифер Лопес в крошечном розовом бикини удивила мужчин

    • Розсилка
    <p>51-летняя Дженнифер Лопес показала чувственный и соблазнительный образ</p> <div></div> - 51-летняя Дженнифер Лопес в крошечном розовом бикини удивила мужчин

    51-летняя Дженнифер Лопес показала чувственный и соблазнительный образ

    instagram.com/jlo/

    Американская актриса и певица в экстравагантном купальнике расслабилась у океана

    51-летняя поп-звезда Дженнифер Лопес отправилась на пляж Хэмптонс у своего особняка. Жених снял возлюбленную, которая нежилась в лучах заката. Дженнифер расстелила полотенце и легла на песок на берегу Атлантического океана. Поп-дива сбросила верхнюю одежду, оставшись в розовом микро-бикини с геометрическим принтом.

    Любимица мужчин собрала волосы в пучок на затылке. Она дополнила пикантный образ украшениями – надела крупные круглые серьги и несколько колец. «Удерживаю последние несколько мгновений лета», - отметила звезда.

    jlo_119475188_322625535464352_2528502779182475623_n
    instagram.com/jlo/

    Дженнифер получила много комплиментов в адрес потрясающей фигуры от пользователей соцсети. «Нереальные изгибы!», «Какая же ты классная», «Очень красивое тело!», «Я в восторге от тебя, детка!», «Боже! Я перестал дышать!» - высказались поклонники.

    Ранее «Скотч» рассказывал о коте, который прославился на весь мир благодаря привычке нарушать правила.

    Чтобы наглядно показать бунтарскую натуру хозяйка начала фотографировать его каждый раз, когда тот делает что-то запрещенное. Девушка поделилась снимками на сайте Imgur. За несколько часов наглый кот набрал более 200 тысяч просмотров и покорил пользователей Сети.

     Читайте также: Эти животные показали всем свою негодяйскую сторону: курьезные фото

     

    знаменитости актриса певица Дженнифер Лопес шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies