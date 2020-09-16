51-летняя Дженнифер Лопес в крошечном розовом бикини удивила мужчин



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51-летняя Дженнифер Лопес показала чувственный и соблазнительный образ instagram.com/jlo/

Американская актриса и певица в экстравагантном купальнике расслабилась у океана

51-летняя поп-звезда Дженнифер Лопес отправилась на пляж Хэмптонс у своего особняка. Жених снял возлюбленную, которая нежилась в лучах заката. Дженнифер расстелила полотенце и легла на песок на берегу Атлантического океана. Поп-дива сбросила верхнюю одежду, оставшись в розовом микро-бикини с геометрическим принтом.

Любимица мужчин собрала волосы в пучок на затылке. Она дополнила пикантный образ украшениями – надела крупные круглые серьги и несколько колец. «Удерживаю последние несколько мгновений лета», - отметила звезда.

instagram.com/jlo/

Дженнифер получила много комплиментов в адрес потрясающей фигуры от пользователей соцсети. «Нереальные изгибы!», «Какая же ты классная», «Очень красивое тело!», «Я в восторге от тебя, детка!», «Боже! Я перестал дышать!» - высказались поклонники.

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