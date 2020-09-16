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    Жизнь

    Хагрид из «Гарри Поттера» заступился за обвиненную в трансфобии Джоан Роулинг

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    Британский актер&nbsp;Робби Колтрейн - Хагрид из «Гарри Поттера» заступился за обвиненную в трансфобии Джоан Роулинг
    Британский актер Робби Колтрейн

    По словам 70-летнего актера, в его возрасте ему не хочется «получать письма ненависти и прочее дерьмо»

    Актер Робби Колтрейн, исполнивший роль Рубеуса Хагрида во всех восьми фильмах о Гарри Поттере, заступился за обвиненную в трансфобии писательницу Джоан Роулинг. Об этом сообщает Insider.

    «Я не думаю, что она сказала что-то по-настоящему оскорбительное. Не знаю, почему в Twitter есть целое поколение людей, которые слоняются и ждут, когда их обидят. Они бы не выиграли войну, не так ли?» — высказался артист.

    Он добавил, что не хочется ввязываться в обсуждение ситуации, сложившейся вокруг автора книг о Гарри Поттере. По словам 70-летнего актера, в его возрасте ему не хочется «получать письма ненависти и прочее дерьмо».

    Ранее «Скотч» рассказывал о коте, который прославился на весь мир благодаря привычке нарушать правила.

    Чтобы наглядно показать бунтарскую натуру хозяйка начала фотографировать его каждый раз, когда тот делает что-то запрещенное. Девушка поделилась снимками на сайте Imgur. За несколько часов наглый кот набрал более 200 тысяч просмотров и покорил пользователей Сети.

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