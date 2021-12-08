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    Когда долгожданный поход в ресторан закончился урчанием в животе и разочарованием (фото)

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    Когда долгожданный поход в ресторан закончился урчанием в животе и разочарованием (фото)

    Курьезные фото бедолаг, которые остались и голодными, и жутко недовольными едой, которую купили

    Никто не любит разочаровываться, но куда хуже, если при этом еще и не выполняется основная задача. Например, необходимость утолить голод, для чего были потрачены деньги на еду, но полученная снедь вызывает разве что обреченную усмешку.

    Обидно, животик урчит от досады и руки опускаются. Так и портится мнение о ресторане, кафе, доставке и появляется стойкое убеждение, что если хочешь что-то сделать хорошо, то сделай это сам.

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    Когда долгожданный поход в ресторан закончился урчанием в животе и разочарованием (фото)
    Когда долгожданный поход в ресторан закончился урчанием в животе и разочарованием (фото)
    Когда долгожданный поход в ресторан закончился урчанием в животе и разочарованием (фото)
    Когда долгожданный поход в ресторан закончился урчанием в животе и разочарованием (фото)
    Когда долгожданный поход в ресторан закончился урчанием в животе и разочарованием (фото)
    Когда долгожданный поход в ресторан закончился урчанием в животе и разочарованием (фото)
    Когда долгожданный поход в ресторан закончился урчанием в животе и разочарованием (фото)
    Когда долгожданный поход в ресторан закончился урчанием в животе и разочарованием (фото)
    Когда долгожданный поход в ресторан закончился урчанием в животе и разочарованием (фото)
    Когда долгожданный поход в ресторан закончился урчанием в животе и разочарованием (фото)
    Когда долгожданный поход в ресторан закончился урчанием в животе и разочарованием (фото)
    Когда долгожданный поход в ресторан закончился урчанием в животе и разочарованием (фото)
    Когда долгожданный поход в ресторан закончился урчанием в животе и разочарованием (фото)
    Когда долгожданный поход в ресторан закончился урчанием в животе и разочарованием (фото)
    Когда долгожданный поход в ресторан закончился урчанием в животе и разочарованием (фото)
    Когда долгожданный поход в ресторан закончился урчанием в животе и разочарованием (фото)
    Когда долгожданный поход в ресторан закончился урчанием в животе и разочарованием (фото)

    «В пакистанских ресторанах точно не стоит заказывать суши, можно было заранее догадаться», «Бургер, который мне принесли в ресторане. Это тупо и смешно», «Вот такая подача картошечки фри – вроде тарелка занята, а по факту есть нечего», «Купил замороженное бурито и оно, к моему удивлению, оказалось без начинки», «Мне рассказывали, что французский луковый суп – объедение. Но в кафе аэропорта этого не знают», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, как отметить Новый год без вреда для фигуры.

    По мнению диетолога, основная причина набора веса на новогодних каникулах кроется в большом количестве употребляемого алкоголя. Во-первых, отмечает диетолог, алкоголь усиливает голод, и человек может начать налегать на закуски и переесть. Во-вторых, сладкие и высокоградусные напитки содержат много калорий.

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    Теги: еда питание
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    Когда долгожданный поход в ресторан закончился урчанием в животе и разочарованием (фото)