Сельдь под шубой в хлебе и оливье в тесте. В сети шутят над подачей новогодних блюд (фото)

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До Нового года остался один месяц, пора задуматься о том, как его отпраздновать. Без чего невозможно представить новогодний стол? Оливье, сельдь под шубой, бутерброды с красной рыбой и икрой — эти и некоторые другие блюда стали традиционными для зимнего праздника. А чтобы это всё не надоело, некоторые стремятся как-то разнообразить подачу.

Вот, например, пользователь Твиттера с ником «Твой Худший Бывший» предложил делать селедку под шубой в буханке хлеба. Общественность в шоке: люди не знают, то ли полицию вызывать, то ли рецептик попросить. А некоторые предложили ещё более безумные варианты: салат в виде пиццы и в виде роллов!

Ранее легендарный композитор рассказал, как Полякова и Tayanna издеваются над его песнями.

По его словам, они с Юрием Рыбчинским, автором текста, искали место каждой букве и каждой ноте.

«Нам казалось, что мы уже создали песню. Вопрос – зачем так ее радикально менять? Ну, возьмите и напишите свое! И пойте себе вволю. Скажу больше. Меня очень удивила реакция слушателей! Соответствовали ли у них уши? По крайней мере, это была точно не моя песня… Хотя слова Юрия Рыбчинского – не все, а часть – остались. Да еще никогда и никто над моим творчеством не издевался. Это факт. Досадный факт», – поделился Игорь Поклад.

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