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    Как отметить Новый год без вреда для фигуры. Советы от диетолога

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    Как отметить Новый год без вреда для фигуры. Советы от диетолога

    Алкоголь усиливает голод, и человек может начать налегать на закуски и переесть

    Диетолог Дженнифер Брунинг назвала способ отметить Новый год и провести зимние праздники без вреда для фигуры. Ее слова приводит Eat This, Not That!

    По мнению Брунинг, основная причина набора веса на новогодних каникулах кроется в большом количестве употребляемого алкоголя. Во-первых, отмечает диетолог, алкоголь усиливает голод, и человек может начать налегать на закуски и переесть. Во-вторых, сладкие и высокоградусные напитки содержат много калорий.

    Желающим сохранить фигуру диетолог порекомендовала сократить количество алкогольных напитков до одного-двух в день в период праздничных гуляний. Она отметила, что лучше ограничиться одним стаканом пива, одним бокалом вина или одной рюмкой крепкого алкоголя ежедневно.

    Ранее диетологи рассказали, как похудеть без усилий и ограничений.

    Специалист по спортивному питанию Ванесса Спина считает, что ключ к похудению – это сбалансированный завтрак. «Сочетая углеводы с белком, вы начинаете есть меньше, – утверждает она. – К примеру, если едите какой-нибудь фрукт вроде банана, добавьте к нему одну или две столовые ложки орехового масла»

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    Теги: Новый год здоровый образ жизни здоровое питание
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    Как отметить Новый год без вреда для фигуры. Советы от диетолога