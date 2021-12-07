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    Названа самая опасная ошибка при похудении

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    Названа самая опасная ошибка при похудении

    Нередко люди, желающие похудеть, отказываются от завтраков

    Американский диетолог Лиза Московиц назвала самую опасную ошибку, связанную с завтраками во время диеты. Об этом пишет издание Eat This, Not That!

    Нередко люди, желающие похудеть, отказываются от завтраков, чтобы как можно сильнее сократить количество потребляемых калорий. Этого, по мнению эксперта, делать нельзя. Отсутствие завтраков приводит к перепадам настроения, голоду и чувству усталости, которые мешают похудению.

    «То, что вы едите или не едите на завтрак, может остаток дня идти либо на пользу, либо во вред вашим запасам энергии, концентрации, пищеварению, настроению, уровню голода и метаболической функции», — объясняет Московиц.

    Диетолог рекомендует не только не отказываться от завтраков, но следить за тем, чтобы они содержали сбалансированное количество белка, клетчатки и жира. Если утром нет времени на готовку, Московиц предлагает обойтись смузи, йогуртом, жареным хлебом с миндальным маслом или протеиновым батончиком.

    Ранее «Скотч» сообщал, как отметить Новый год без вреда для фигуры.

    По мнению диетолога, основная причина набора веса на новогодних каникулах кроется в большом количестве употребляемого алкоголя. Во-первых, отмечает диетолог, алкоголь усиливает голод, и человек может начать налегать на закуски и переесть. Во-вторых, сладкие и высокоградусные напитки содержат много калорий.

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    Теги: здоровое питание еда
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    Названа самая опасная ошибка при похудении