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    Ключи от королевства. Что Елизавета II хранит в секретном сейфе?

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    Елизавета II - Ключи от королевства. Что Елизавета II хранит в секретном сейфе?
    Елизавета II

    По сути, под семью замками лежат «ключи от королевства»

    Елизавета II из-за монаршего статуса является одной из самых богатых жительниц Великобритании. Есть кое-какие вещи, которая королева хранит в секретном сейфе за семью замками.

    На содержимое сейфа нельзя смотреть никому. Нет, там не бриллианты и золото, и даже не горы денег. Но охрана у заветного «ларца» стоит круглосуточная.

    В сейфе хранятся около 30 конвертов, в которых лежат завещания членов королевской семьи. Об их содержании знают только сами завещатели и королевский нотариус, передает People.

    Ранее посиневшие руки 95-летней Елизаветы II ужаснули британцев.

    На днях Елизавета II приняла начальника штаба обороны Великобритании в Виндзорском замке. Генерал сообщил, что уходит со своего поста уже в этом месяце. Аудиенция прошла в штатном режиме, однако многих удивили снимки королевы.

    В кадре у Елизаветы II сильно посиневшие руки. Общественность была шокирована снимками, многие ту же забеспокоились о самочувствии королевы. Ведь еще в прошлом месяце она была госпитализирована для проведения обследования.

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    Теги: знаменитости Королева Елизавета II курьез
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    Ключи от королевства. Что Елизавета II хранит в секретном сейфе?