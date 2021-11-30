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    Раскрыта тайна внутреннего кармана на женских трусах

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    Раскрыта тайна внутреннего кармана на женских трусах

    Выяснилось, что потайное отделение не предполагает хранение в нем мелких вещей

    Журналисты The Sun раскрыли истинное предназначение внутреннего кармана на женских трусах. Соответствующий материал появился на сайте издания.

    Выяснилось, что потайное отделение не предполагает хранение в нем мелких вещей. В действительности второй слой ткани на нижнем белье в области интимных органов является ластовицей, которая предназначена для гигиенических целей.

    Ластовицы изготавливаются из влагоотталкивающих дышащих материалов, таких как хлопок, которые помогают сохранять сухость и вентилируемость. Кроме того, ткань хорошо впитывает влагу, а также снижает риск заражения различными заболеваниями.

    Отмечается, что синтетические материалы не обеспечивают подобной защиты от трения, пота и бактерий, поэтому ластовица, по словам специалистов, почти всегда выполнена из хлопчатобумажного материала.

    Ранее «Скотч» сообщал, что в Италии гинеколог предлагал пациенткам «исцеляющий секс».

    Гинеколог утверждал, что, поскольку он вакцинировался от ВПЧ, благодаря сексу с ним женщина получит необходимый иммунитет от вируса. Возмущенная странным предложением доктора итальянка попросила помощи у сотрудников телевидения, и они начали расследование: одна из журналисток притворилась пациенткой и пришла на прием к Миниелло.

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    Теги: мода и красота как быть модным курьез
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    Раскрыта тайна внутреннего кармана на женских трусах