Раскрыта тайна внутреннего кармана на женских трусах

Выяснилось, что потайное отделение не предполагает хранение в нем мелких вещей

Журналисты The Sun раскрыли истинное предназначение внутреннего кармана на женских трусах. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Выяснилось, что потайное отделение не предполагает хранение в нем мелких вещей. В действительности второй слой ткани на нижнем белье в области интимных органов является ластовицей, которая предназначена для гигиенических целей.

Ластовицы изготавливаются из влагоотталкивающих дышащих материалов, таких как хлопок, которые помогают сохранять сухость и вентилируемость. Кроме того, ткань хорошо впитывает влагу, а также снижает риск заражения различными заболеваниями.

Отмечается, что синтетические материалы не обеспечивают подобной защиты от трения, пота и бактерий, поэтому ластовица, по словам специалистов, почти всегда выполнена из хлопчатобумажного материала.

Ранее «Скотч» сообщал, что в Италии гинеколог предлагал пациенткам «исцеляющий секс».

Гинеколог утверждал, что, поскольку он вакцинировался от ВПЧ, благодаря сексу с ним женщина получит необходимый иммунитет от вируса. Возмущенная странным предложением доктора итальянка попросила помощи у сотрудников телевидения, и они начали расследование: одна из журналисток притворилась пациенткой и пришла на прием к Миниелло.

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