Когда котики решили выпустить коготки, чтобы напомнить – кто здесь самый опасный хищник

Подборка курьезных фото

Коты могут быть невероятно милыми, грациозными или дурашливыми, но не стоит забывать, что на самом деле это коварные хищники. Да и они сами не дадут забыть об этом.

Стоит им выпустить свои коготки, и ни у кого не возникнет сомнений, что мягкие лапки все это время скрывали орудие убийства. Мы собрали для вас подборку милейших хищников с острыми когтями.

Ранее «Скотч» сообщал, что израильский министр претендует на звание секс-символа 2021 года.

Организатора конкурса сравнивают Развозова с Дэниелом Крейгом в роли агента 007, иллюстрируя сходство картинками из Instagram, на которых израильский министр выходит из моря - и красуется в смокинге.

«Развозов вернул нам веру, что и народные избранники могут выглядеть как настоящие мужчины», - подчеркивают организаторы конкурса.