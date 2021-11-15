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    Когда котики решили выпустить коготки, чтобы напомнить – кто здесь самый опасный хищник

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    Когда котики решили выпустить коготки, чтобы напомнить – кто здесь самый опасный хищник

    Подборка курьезных фото

    Коты могут быть невероятно милыми, грациозными или дурашливыми, но не стоит забывать, что на самом деле это коварные хищники. Да и они сами не дадут забыть об этом.

    Стоит им выпустить свои коготки, и ни у кого не возникнет сомнений, что мягкие лапки все это время скрывали орудие убийства. Мы собрали для вас подборку милейших хищников с острыми когтями.

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    Когда котики решили выпустить коготки, чтобы напомнить – кто здесь самый опасный хищник
    Когда котики решили выпустить коготки, чтобы напомнить – кто здесь самый опасный хищник
    Когда котики решили выпустить коготки, чтобы напомнить – кто здесь самый опасный хищник
    Когда котики решили выпустить коготки, чтобы напомнить – кто здесь самый опасный хищник
    Когда котики решили выпустить коготки, чтобы напомнить – кто здесь самый опасный хищник
    Когда котики решили выпустить коготки, чтобы напомнить – кто здесь самый опасный хищник
    Когда котики решили выпустить коготки, чтобы напомнить – кто здесь самый опасный хищник
    Когда котики решили выпустить коготки, чтобы напомнить – кто здесь самый опасный хищник
    Когда котики решили выпустить коготки, чтобы напомнить – кто здесь самый опасный хищник
    Когда котики решили выпустить коготки, чтобы напомнить – кто здесь самый опасный хищник
    Когда котики решили выпустить коготки, чтобы напомнить – кто здесь самый опасный хищник
    Когда котики решили выпустить коготки, чтобы напомнить – кто здесь самый опасный хищник
    Когда котики решили выпустить коготки, чтобы напомнить – кто здесь самый опасный хищник
    Когда котики решили выпустить коготки, чтобы напомнить – кто здесь самый опасный хищник
    Когда котики решили выпустить коготки, чтобы напомнить – кто здесь самый опасный хищник
    Когда котики решили выпустить коготки, чтобы напомнить – кто здесь самый опасный хищник
    Когда котики решили выпустить коготки, чтобы напомнить – кто здесь самый опасный хищник
    Когда котики решили выпустить коготки, чтобы напомнить – кто здесь самый опасный хищник

    Ранее «Скотч» сообщал, что израильский министр претендует на звание секс-символа 2021 года.

    Организатора конкурса сравнивают Развозова с Дэниелом Крейгом в роли агента 007, иллюстрируя сходство картинками из Instagram, на которых израильский министр выходит из моря - и красуется в смокинге.

    «Развозов вернул нам веру, что и народные избранники могут выглядеть как настоящие мужчины», - подчеркивают организаторы конкурса.

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    Теги: шутки кот курьез
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    Когда котики решили выпустить коготки, чтобы напомнить – кто здесь самый опасный хищник