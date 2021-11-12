Работы этого художника кажутся одновременно и провалами, и шедеврами (фото)

Подборка курьезных фото

Фотографии питомцев есть на телефоне каждого уважающего себя хозяина. Но вот нарисованный портрет любимчика получается раздобыть не у всех. Для этого и существует художник Эркюль Ван Вулфвинкль, который создает рисунки по снимкам животных своих подписчиков. У Эркюля есть свой собственный стиль, который может показаться полным неумением рисовать, но на самом деле он тот еще мастер поймать характер зверушки.

Свои работы художник делает бесплатно, но с одним условием – клиент должен перечислить любую сумму в какой-нибудь благотворительный фонд. Так что если Эркюль что-то на этом и зарабатывает, то только плюсики в карму.

Ранее бывшая участница «Танцев со звездами» призналась в любви хореографу.

«Решить участвовать в шоу "Танцы со звездами" было очень рискованным и трудным для меня решением, почти все меня отговаривали, зная, что я могу быть иногда несерьезной, что моя физическая подготовка не рассчитана на такие нагрузки. Почти все были уверены, что меня хватит на два-три эфира. Но мало кто знал, что танцы были моей большой мечтой, и согласившись на этот проект, я сделала первый и суперответственный, решительный шаг к своей цели. И начала готовиться», – написала артистка.