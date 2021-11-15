  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус
    Курьез

    Когда горе-маркетологи заигрались с чужими брендами и выдали нечто невообразимое

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Когда горе-маркетологи заигрались с чужими брендами и выдали нечто невообразимое

    Подборка курьезных фото

    Воровать чужие бренды, конечно, нехорошо, но некоторые люди делают свои пародии настолько смешными, что нельзя это не отметить. Совсем несложно просто поменять букву, украв все остальное, однако теневые маркетологи из нашей подборки хитро преображают дизайн, изо всех сил стараясь сделать товар похожим на оригинал, но все же не один в один. А провернуть такое бывает еще сложнее, чем придумать все с нуля.

    Мы взяли примеры пиратской продукции с фейковыми брендами, создатели которых все-таки заморочились и интересно обыграли знаменитые названия и визуальный стиль оригиналов. В итоге мир получил что-то странное, смутно знакомое, но уморительное!

    1 з 19
    на весь екран згорнути
    Когда горе-маркетологи заигрались с чужими брендами и выдали нечто невообразимое
    Когда горе-маркетологи заигрались с чужими брендами и выдали нечто невообразимое
    Когда горе-маркетологи заигрались с чужими брендами и выдали нечто невообразимое
    Когда горе-маркетологи заигрались с чужими брендами и выдали нечто невообразимое
    Когда горе-маркетологи заигрались с чужими брендами и выдали нечто невообразимое
    Когда горе-маркетологи заигрались с чужими брендами и выдали нечто невообразимое
    Когда горе-маркетологи заигрались с чужими брендами и выдали нечто невообразимое
    Когда горе-маркетологи заигрались с чужими брендами и выдали нечто невообразимое
    Когда горе-маркетологи заигрались с чужими брендами и выдали нечто невообразимое
    Когда горе-маркетологи заигрались с чужими брендами и выдали нечто невообразимое
    Когда горе-маркетологи заигрались с чужими брендами и выдали нечто невообразимое
    Когда горе-маркетологи заигрались с чужими брендами и выдали нечто невообразимое
    Когда горе-маркетологи заигрались с чужими брендами и выдали нечто невообразимое
    Когда горе-маркетологи заигрались с чужими брендами и выдали нечто невообразимое
    Когда горе-маркетологи заигрались с чужими брендами и выдали нечто невообразимое
    Когда горе-маркетологи заигрались с чужими брендами и выдали нечто невообразимое
    Когда горе-маркетологи заигрались с чужими брендами и выдали нечто невообразимое
    Когда горе-маркетологи заигрались с чужими брендами и выдали нечто невообразимое

    Ранее «Скотч» сообщал, что израильский министр претендует на звание секс-символа 2021 года.

    Организатора конкурса сравнивают Развозова с Дэниелом Крейгом в роли агента 007, иллюстрируя сходство картинками из Instagram, на которых израильский министр выходит из моря - и красуется в смокинге.

    «Развозов вернул нам веру, что и народные избранники могут выглядеть как настоящие мужчины», - подчеркивают организаторы конкурса.

    Читайте также: Косит под Мадонну? Ирина Билык c металлом на груди заявила о желании пошалить (фото)
    Теги: шутки курьез
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Когда горе-маркетологи заигрались с чужими брендами и выдали нечто невообразимое