Когда горе-маркетологи заигрались с чужими брендами и выдали нечто невообразимое

Подборка курьезных фото

Воровать чужие бренды, конечно, нехорошо, но некоторые люди делают свои пародии настолько смешными, что нельзя это не отметить. Совсем несложно просто поменять букву, украв все остальное, однако теневые маркетологи из нашей подборки хитро преображают дизайн, изо всех сил стараясь сделать товар похожим на оригинал, но все же не один в один. А провернуть такое бывает еще сложнее, чем придумать все с нуля.

Мы взяли примеры пиратской продукции с фейковыми брендами, создатели которых все-таки заморочились и интересно обыграли знаменитые названия и визуальный стиль оригиналов. В итоге мир получил что-то странное, смутно знакомое, но уморительное!

Ранее «Скотч» сообщал, что израильский министр претендует на звание секс-символа 2021 года.

Организатора конкурса сравнивают Развозова с Дэниелом Крейгом в роли агента 007, иллюстрируя сходство картинками из Instagram, на которых израильский министр выходит из моря - и красуется в смокинге.

«Развозов вернул нам веру, что и народные избранники могут выглядеть как настоящие мужчины», - подчеркивают организаторы конкурса.