Израильский министр претендует на звание секс-символа 2021 года (фото)

Политик дважды становился призером чемпионатов Европы по дзюдо

Министр туризма Израиля Константин Развозов попал в число номинантов на звание самого сексуального мужчины Израиля. В списки Pplus Sexy Man 2021 попали также известные певцы, манекенщики, спортсмены.

Организатора конкурса сравнивают Развозова с Дэниелом Крейгом в роли агента 007, иллюстрируя сходство картинками из Instagram, на которых израильский министр выходит из моря - и красуется в смокинге.

«Развозов вернул нам веру, что и народные избранники могут выглядеть как настоящие мужчины», - подчеркивают организаторы конкурса.

Напомним, что Константин Развозов родился в Биробиджане, с 1991 года живет в Израиле. Он дважды становился призером чемпионатов Европы по дзюдо, представлял Израиль в 2004 году на Олимпийских играх в Афинах, был капитаном сборной Израиля. После ухода в 2011 году из большого спота занялся политикой.

В список номинантов на звание самого сексуального мужчины включен и уроженец Ялты Питер Пальчик, который стал бронзовым призером Олимпиады в Токио.

Ранее бывшая участница «Танцев со звездами» призналась в любви хореографу.

«Решить участвовать в шоу "Танцы со звездами" было очень рискованным и трудным для меня решением, почти все меня отговаривали, зная, что я могу быть иногда несерьезной, что моя физическая подготовка не рассчитана на такие нагрузки. Почти все были уверены, что меня хватит на два-три эфира. Но мало кто знал, что танцы были моей большой мечтой, и согласившись на этот проект, я сделала первый и суперответственный, решительный шаг к своей цели. И начала готовиться», – написала артистка.

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