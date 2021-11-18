Когда люди хотели простую стрижку, но удача была не на их стороне (фото)

Подборка курьезных фото

Стрижка – это отличный способ попробовать что-то новенькое, чтобы не заскучать от однообразия в своей внешности. Но к сожалению, порой желание сменить имидж оборачивается не радостью, а совсем другими эмоциями, ведь стрижка получается удачной далеко не всегда!

Даже работа парикмахера иногда оборачивается полным кошмаром, а уж если человек решил подстричься дома и сделать это самостоятельно… Ух!

Ранее Бритни Спирс призналась, что 13 лет не видела наличных и не водила автомобиль.

«Я понимаю, как стыдно рассказывать о том, что я никогда не видела наличных или не могла водить автомобиль. Но честно говоря, это до сих пор взрывает мой мозг, когда я просыпаюсь каждый день с мыслью, как моя семья и охрана могли со мной делать то, что они делали, это деморализовало и унижало! Я даже не говорю обо всех тех плохих вещах, которые они делали со мной и за которые должны сидеть в тюрьме! Да, включая мою мать, которая ходит в церковь!» – рассказала Спирс.

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