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    Курьез

    Когда люди хотели простую стрижку, но удача была не на их стороне (фото)

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    Когда люди хотели простую стрижку, но удача была не на их стороне (фото)

    Подборка курьезных фото

    Стрижка – это отличный способ попробовать что-то новенькое, чтобы не заскучать от однообразия в своей внешности. Но к сожалению, порой желание сменить имидж оборачивается не радостью, а совсем другими эмоциями, ведь стрижка получается удачной далеко не всегда!

    Даже работа парикмахера иногда оборачивается полным кошмаром, а уж если человек решил подстричься дома и сделать это самостоятельно… Ух!

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    Когда люди хотели простую стрижку, но удача была не на их стороне (фото)
    Когда люди хотели простую стрижку, но удача была не на их стороне (фото)
    Когда люди хотели простую стрижку, но удача была не на их стороне (фото)
    Когда люди хотели простую стрижку, но удача была не на их стороне (фото)
    Когда люди хотели простую стрижку, но удача была не на их стороне (фото)
    Когда люди хотели простую стрижку, но удача была не на их стороне (фото)
    Когда люди хотели простую стрижку, но удача была не на их стороне (фото)
    Когда люди хотели простую стрижку, но удача была не на их стороне (фото)
    Когда люди хотели простую стрижку, но удача была не на их стороне (фото)
    Когда люди хотели простую стрижку, но удача была не на их стороне (фото)
    Когда люди хотели простую стрижку, но удача была не на их стороне (фото)
    Когда люди хотели простую стрижку, но удача была не на их стороне (фото)
    Когда люди хотели простую стрижку, но удача была не на их стороне (фото)

    Ранее Бритни Спирс призналась, что 13 лет не видела наличных и не водила автомобиль.

    «Я понимаю, как стыдно рассказывать о том, что я никогда не видела наличных или не могла водить автомобиль. Но честно говоря, это до сих пор взрывает мой мозг, когда я просыпаюсь каждый день с мыслью, как моя семья и охрана могли со мной делать то, что они делали, это деморализовало и унижало! Я даже не говорю обо всех тех плохих вещах, которые они делали со мной и за которые должны сидеть в тюрьме! Да, включая мою мать, которая ходит в церковь!» – рассказала Спирс.

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    Теги: шутки курьез
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    Когда люди хотели простую стрижку, но удача была не на их стороне (фото)