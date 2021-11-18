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    Курьезные лайфхаки от людей, которые всегда хотят сделать жизнь проще

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    Курьезные лайфхаки от людей, которые всегда хотят сделать жизнь проще

    Подборка курьезных фото

    Иногда предметы, окружающие нас, не так просты, как кажется. У некоторых из них есть скрытые способы применения, о которых, быть может, и производители не задумывались! Но люди со смекалочкой их нашли и делятся своими придумками с остальными.

    Они могут открывать вино выпрямителем для волос, знают, как выдавить всю зубную пасту, и превращают губки для мытья посуды в детские игрушки. Смотрите и учитесь!

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    на весь екран згорнути
    Иголку для извлечения SIM-карты можно использовать, чтобы регулировать размер металлического браслета для часов
    Подставка для напитков в машине
    А вот ещё один лайфхак по выдавливанию всей зубной пастой
    У меня маленькая кухня, и вот моё решение этой проблемы
    Чтобы выровнять свечу, которая горела неравномерно, оберните её фольгой
    Всегда держите коробку с разноцветными скрепками возле шкафа
    Как уместить в руке много пакетов? Поможет карабин!
    Пластиковый детский бассейн с одеялами превращается в отличную просторную лежанку для собаки
    Как открыть вино выпрямителем для волос
    Если опавшие листья размокли, лучше использовать не грабли, а лопату для уборки снега
    Как выжать максимум из зубной пасты
    Зажимы для бумаг помогут спасти наушники от запутывания
    Плёнка под крышкой поможет приправе дольше не затвердевать

    Ранее Бритни Спирс призналась, что 13 лет не видела наличных и не водила автомобиль.

    «Я понимаю, как стыдно рассказывать о том, что я никогда не видела наличных или не могла водить автомобиль. Но честно говоря, это до сих пор взрывает мой мозг, когда я просыпаюсь каждый день с мыслью, как моя семья и охрана могли со мной делать то, что они делали, это деморализовало и унижало! Я даже не говорю обо всех тех плохих вещах, которые они делали со мной и за которые должны сидеть в тюрьме! Да, включая мою мать, которая ходит в церковь!» – рассказала Спирс.

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    Теги: шутки курьез
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    Курьезные лайфхаки от людей, которые всегда хотят сделать жизнь проще