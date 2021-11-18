Курьезные лайфхаки от людей, которые всегда хотят сделать жизнь проще

Подборка курьезных фото

Иногда предметы, окружающие нас, не так просты, как кажется. У некоторых из них есть скрытые способы применения, о которых, быть может, и производители не задумывались! Но люди со смекалочкой их нашли и делятся своими придумками с остальными.

Они могут открывать вино выпрямителем для волос, знают, как выдавить всю зубную пасту, и превращают губки для мытья посуды в детские игрушки. Смотрите и учитесь!

Ранее Бритни Спирс призналась, что 13 лет не видела наличных и не водила автомобиль.

«Я понимаю, как стыдно рассказывать о том, что я никогда не видела наличных или не могла водить автомобиль. Но честно говоря, это до сих пор взрывает мой мозг, когда я просыпаюсь каждый день с мыслью, как моя семья и охрана могли со мной делать то, что они делали, это деморализовало и унижало! Я даже не говорю обо всех тех плохих вещах, которые они делали со мной и за которые должны сидеть в тюрьме! Да, включая мою мать, которая ходит в церковь!» – рассказала Спирс.

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