Сколько курьезов и досадных конфузов преподнесла людям простая стирка

Как часто нужно стирать вещи? Вопрос риторический, но некоторых он ставит в тупик. Особенно если человек никогда этим не занимался и понятия не имеет, почему надо проверять карманы и не класть красное к белому. Или все же можно?

Герои этой подборки тоже невольно поставили эксперименты во время стирки, о которых потом сильно пожалели. А ведь они и подумать не могли, что такой сюрприз подкинет банальная стирка.

«Мой носок трансформировался в “компактный” после стирки», «Интересно, наушники будут работать после такой процедуры?», «Я не уверен, но может быть такое, что я немного больше бросил порошка, чем нужно было», «Случайно постирать зарядку надо еще умудриться», «Не проверил карманы и постирал свои умные часы», «Не повторяйте мою ошибку. Если вы захотите постирать анатомические подушки с эффектом памяти в стиральной машине – не делайте этого!», - шутят в комментариях пользователи сети.

