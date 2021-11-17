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    Сколько курьезов и досадных конфузов преподнесла людям простая стирка

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    Сколько курьезов и досадных конфузов преподнесла людям простая стирка

    Подборка курьезных фото

    Как часто нужно стирать вещи? Вопрос риторический, но некоторых он ставит в тупик. Особенно если человек никогда этим не занимался и понятия не имеет, почему надо проверять карманы и не класть красное к белому. Или все же можно?

    Герои этой подборки тоже невольно поставили эксперименты во время стирки, о которых потом сильно пожалели. А ведь они и подумать не могли, что такой сюрприз подкинет банальная стирка.

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    “Мой носок трансформировался в “компактный” после стирки”
    Интересно, наушники будут работать после такой процедуры?
    “Я не уверен, но может быть такое, что я немного больше бросил порошка, чем нужно было”
    Случайно постирать зарядку надо ещё умудриться
    “И как теперь доставать мою стирку?”
    “Пошла я проверить свою стиралку и вижу вот это”
    А это последствия стирки собачьей лежанки
    “Не проверил карманы и постирал свои умные часы”
    Некоторым людям реально проще нанять домработницу, чем заниматься этим лично
    Смешно? Теперь пуловер только на куклу и сгодится.
    Не повторяйте мою ошибку. Если вы захотите постирать анатомические подушки с эффектом памяти в стиральной машине – не делайте этого!
    Сколько курьезов и досадных конфузов преподнесла людям простая стирка
    Сколько курьезов и досадных конфузов преподнесла людям простая стирка
    Сколько курьезов и досадных конфузов преподнесла людям простая стирка
    Сколько курьезов и досадных конфузов преподнесла людям простая стирка
    Сколько курьезов и досадных конфузов преподнесла людям простая стирка

    «Мой носок трансформировался в “компактный” после стирки», «Интересно, наушники будут работать после такой процедуры?», «Я не уверен, но может быть такое, что я немного больше бросил порошка, чем нужно было», «Случайно постирать зарядку надо еще умудриться», «Не проверил карманы и постирал свои умные часы», «Не повторяйте мою ошибку. Если вы захотите постирать анатомические подушки с эффектом памяти в стиральной машине – не делайте этого!», - шутят в комментариях пользователи сети.

    Ранее Американская певица помочилась на фаната прямо на сцене.

    Инцидент произошел на рок-фестивале Welcome To Rockville в Дейтона-Бич (штат Флорида). Певица, перепевая хит Wake Up группы Rage Against the Machine, позвала поклонника на сцену, уложила его на спину, стянула с себя штаны и под вопли толпы справила нужду на его лицо.

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    Теги: шутки курьез
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    Сколько курьезов и досадных конфузов преподнесла людям простая стирка